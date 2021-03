Cô giáo bị phạt 7,5 triệu đồng vì uống bia cùng học sinh

Với hành vi không ngăn cản mà còn uống bia cùng học sinh, cô giáo N.T.X., trường THCS Ngư Lộc, Thanh Hóa, bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Trao đổi với Zing ngày 12/3, ông Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng Công an xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), cho biết chiều cùng ngày, Công an huyện Hậu Lộc cùng Công an xã Ngư Lộc tổ chức công bố kết luận điều tra và quyết định xử phạt hành chính đối với cô giáo N.T.X. (giáo viên trường THCS Ngư Lộc).

Kết luận điều tra của công an xác định cô X. đã không ngăn cản mà còn cùng uống bia với học sinh lớp 9A6, trường THCS Ngư Lộc, lớp do nữ giáo viên này làm chủ nhiệm. Khi làm việc với công an, cô X. đã thừa nhận hành vi này.

Căn cứ khoản b, điểm 2, điều 25, Nghị định 144/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Công an huyện Hậu Lộc ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với cô X. về hành vi trên.

UBND xã Ngư Lộc cho biết sau quyết định xử phạt của cơ quan công an, UBND xã và trường THCS Ngư Lộc sẽ họp để đưa ra hình thức kỷ luật đối với cô X.

Học sinh uống bia tại nhà cô X. ngày 21/2. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 21/2, nhóm học sinh lớp 9 đến phòng cô giáo N.T.X., ở khu tập thể trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, để chúc Tết. Các em mua bia để uống và mời cô giáo. Chính cô X. đăng video ghi lại hình ảnh này lên mạng xã hội. Sau đó, video đã được cô gỡ bỏ nhưng có nhiều người đã tải và lan truyền.

Trong clip, nhiều học sinh nam hô hào nhau uống bia. Đáng chú ý, một nam sinh nói: "Cô quay vào em này, quay vào em này" và hô to: "Anh em ơi, 1, 2, 3 dô" nhiều lần rồi cùng nhóm bạn uống bia.

Khi một nam sinh có ý định mời uống cùng, cô giáo này trả lời: "Mua được mấy lon bia uống thấm vào đâu, phải mua cả két". Sau đó, cô giáo cùng nâng cốc uống bia với học trò.