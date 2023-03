Cô giáo bị công an mời sau vụ học sinh ở Sóc Trăng đánh nhau

Một cô giáo bị lãnh đạo trường và công an địa phương mời lên làm việc liên quan vụ 2 nữ sinh đánh nhau.

Ngày 12/3, một nữ giáo viên trường THPT An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), cho biết cô đã bị Công an xã An Thạnh 3 gửi giấy mời làm việc với cán bộ công an huyện liên quan đến vụ học sinh đánh nhau chiều 9/3. Tuy nhiên, cô giáo này chưa thu xếp làm việc được với công an vì bận dạy học.

Liên quan vụ việc, cô giáo này đã bị lãnh đạo trường THPT An Thạnh 3 mời để chất vấn với nội dung có được học sinh gửi clip nữ sinh đánh nhau hay không. Tại buổi làm việc, vị hiệu trưởng nói rằng cô giáo đã được học sinh gửi clip nữ sinh đánh nhau và không hiểu vì sao clip được truyền đi rất nhanh đến cơ quan báo chí.

Trường THPT An Thạnh 3 ở Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường.

“Cô là giáo viên, khi có clip học sinh đánh nhau, phải báo lãnh đạo để tìm cách ngăn chặn. Tại sao mình là một giáo viên mà phát hiện clip thì không báo lãnh đạo? Tôi muốn hỏi cô có nhận clip không, tôi rút kinh nghiệm cho cô”, vị hiệu trưởng nói với nữ giáo viên.

Khoảng 15h ngày 9/3, người dân gần trường THPT An Thạnh 3 phát hiện 2 nữ sinh H.P. (lớp 7) và C.T. (lớp 8) hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại vườn dừa phía sau một quán giải khát ở ấp An Hưng. Khi nghe nhiều người bạn đứng xung quanh đếm “một, hai, ba”, P. và T. lao vào đánh nhau dữ dội.

Được nhiều người cổ vũ, 2 nữ sinh túm tóc, vật nhau xuống con mương đã khô nước để đánh nhau vào đầu, mặt… Một số học sinh chứng kiến 2 nữ sinh đánh nhau đã quay lại clip và chuyển cho bạn bè, giáo viên xem.

Ông Đặng Văn Linh, Hiệu trưởng trường THPT An Thạnh 3, cho biết các em đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân và công an địa phương đã vào cuộc điều tra.

“Các em mâu thuẫn cá nhân rồi hẹn nhau. Chúng tôi đang cùng công an xử lý những em này. Tôi vừa làm việc với phụ huynh. Em P. ở với bà, mẹ không có mặt tại địa phương”, ông Linh nói.

Nữ sinh H.P. (áo trắng) đang túm tóc đánh C.T. Ảnh: Nhật Tân.

Theo lãnh đạo trường THPT An Thạnh 3, cuối tháng 2, em P. từng xô xát với học sinh của một trường khác ở xã An Thạnh Nam.

Đến sáng 11/3, em C.T. còn điều trị tại bệnh viện với vết thương chân, sưng mặt, mũi và đầu. Mẹ của T. cho biết cán bộ Công an huyện Cù Lao Dung đã vào viện làm việc với nữ sinh và bà được mời giám hộ.

“Con tôi đã trình bày nguyên nhân đánh nhau với bạn nhưng nội dung như thế nào tôi không nhớ”, người mẹ nói.