Có gì trong hôn lễ thế kỷ của Son Ye Jin, Hyun Bin

Hôn lễ của Son Ye Jin, Hyun Bin được tổ chức ngày 31/3 tại không gian khép kín. Hai nghệ sĩ thắt chặt an ninh, từ chối trả lời phỏng vấn của truyền thông.

Lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin đang đến gần. Hiện tại, đây là một trong sự kiện được truyền thông và công chúng quan tâm nhất trong lĩnh vực giải trí. Với tư cách hai ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc, mọi động thái của Son Ye Jin và Hyun Bin trước ngày về chung một nhà đều thu hút sự chú ý của khán giả.

Hiện tin tức về hôn lễ của hai ngôi sao đứng top đầu những nội dung được đọc nhiều nhất trên nhiều phương tiện truyền thông. Tờ Osen thậm chí gọi đây là “hôn lễ thế kỷ”.

“Quyết định bất thường”

Đó là nhận định của tờ My Daily khi đưa tin về lễ cưới sắp diễn ra của Hyun Bin và Son Ye Jin. My Daily trích dẫn thông tin độc quyền của YTN Star. Theo đó, lễ cưới của hai ngôi sao Hạ cánh nơi anh diễn ra lúc 11h ngày 31/3 tại Walkerhill Hotel Aston House ở Gwangjang-dong, Gwangjin-gu, Seoul. Thật trùng hợp, tập cuối cùng của Thirty, Nine do Son Ye Jin đảm nhận vai nữ chính cũng lên sóng vào ngày 31/3.

“Hyun Bin và Son Ye Jin dường như đã đưa ra một quyết định bất thường là tổ chức hôn lễ vào sáng thứ 5 thay vì cuối tuần để có một ngày trọng đại yên tĩnh và thoải mái”, tờ My Daily nhận định.

Lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin diễn ra ngày 31/3. Ảnh: Newsen.

Trong thời gian qua, khi đưa tin về lễ cưới của hai ngôi sao, truyền thông Hàn Quốc luôn nhấn mạnh yếu tố riêng tư, yên tĩnh và khép kín. Theo My Daily, vừa qua, Hyun Bin, Son Ye Jin đã phát thiệp mời cho người thân đồng thời yêu cầu đội ngũ an ninh làm việc nghiêm ngặt để đảm bảo vấn đề an toàn, khép kín. Tờ YTN Star nhấn mạnh các khách mời cũng được yêu cầu giữ kín thông tin.

Aston House, nơi hai người tổ chức hôn lễ, nhìn ra chân núi Acha và sông Hàn. Đây là địa điểm ưa thích của người nổi tiếng để tổ chức một đám cưới riêng tư vì việc ra vào được kiểm soát chặt chẽ.

YTN Star cho biết buổi lễ chính được tổ chức nhanh chóng và đơn giản. Sau đó, hai ngôi sao có bữa tiệc để chiêu đãi và cùng chung vui với khách mời. Không gian tổ chức tiệc cưới có sức chứa khoảng 200 người nên Hyun Bin, Son Ye Jin chỉ mời gia đình, những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết nhất.

Trước đó, Sports Donga đưa tin nam diễn viên Jang Dong Gun và biên kịch Park Ji Eun của Hạ cánh nơi anh được mời tham gia hôn lễ. Thậm chí, tài tử Phẩm giá quý ông sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng trong đám cưới của hai đồng nghiệp.

Tuy nhiên, đại diện từ công ty quản lý của Son Ye Jin là MS Team Entertainment nói với YTN Star mọi thông tin của lễ cưới được giữ kín. Đây là sự kiện mang tính chất riêng tư nên họ không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào.

"Tôi đã nghe thông tin Jang Dong Gun tham gia lễ cưới đồng thời đọc bài phát biểu chúc mừng hai nghệ sĩ thông qua một bài báo. Tuy nhiên, về lễ cưới, rất khó để chúng tôi xác nhận thông tin và chúng tôi cũng không hay biết gì. Các diễn viên không hề chia sẻ tình hình chuẩn bị hôn lễ với chúng tôi", đại diện của MS Team Entertainment cho biết.

Nhiều đồn đoán khác nhau về ngày cưới, địa điểm và lễ vật của hai người đã được đưa ra, tuy nhiên công ty quản lý luôn có chung một câu trả lời là: “Rất khó để xác nhận lịch trình cụ thể bởi đây là vấn đề riêng tư của nghiệ sĩ”. Liên quan đến thông tin đám cưới được tổ chức vào 11h ngày 31/3, công ty quản lý tiếp tục đưa ra phản hồi tương tự.

Tờ Herald Pop nhận định động thái trên cho thấy thái độ của Son Ye Jin và Hyun Bin với buổi lễ quan trọng sắp diễn ra. “Hai người muốn tổ chức đám cưới riêng tư, lặng lẽ trong sự chúc mừng của bố mẹ và những người thân quen”, Herald Pop viết.

Chi phí tổ chức hôn lễ là 170 triệu won?

Aston House thuộc khách sạn Walkerhill Hotel - nơi Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức lễ cưới - là địa điểm nổi tiếng. Đây cũng là lựa chọn hàng đầu để thực hiện các nghi lễ ngoài trời. Các ngôi sao hàng đầu bao gồm Bae Yong Joon và Park Su Jin, Shim Eun Ha, Kim Hee Sun, Sean và Jeong Hye Young, Ji Sung và Lee Bo Young đã tổ chức đám cưới tại đây.

Theo Chosun, Aston House được thiết kế bởi Wilson & Associates, công ty thiết kế nội thất tốt nhất thế giới. Đây là một dinh thự lớn được xây dựng trên khu đất rộng, nhìn ra sông Hàn. Aston House có mái lợp bằng ngói đất nung và các bức tường bên ngoài tông màu vàng ấm áp tạo ra một bầu không khí hài hòa. Sảnh nằm ở tầng 1 có thể dùng làm sảnh tiệc đẹp nhất với tầm nhìn bao quát ra sông Hàn.

Địa điểm tổ chức hôn lễ của Son Ye Jin, Hyun Bin. Ảnh: Chosun.

Tầng 2 có phòng chờ cô dâu, quầy bar, phòng làm việc và phòng vẽ. Khu vực có sức chứa 200 người mà Son Ye Jin và Hyun Bin chọn để tổ chức hôn lễ và tiếp khách nằm ngoài sân vườn. Theo tờ Ifeng, chi phí để hai ngôi sao Hàn Quốc tổ chức hôn lễ ước tính là 170 triệu won.

Hyun Bin và Son Ye Jin hợp tác lần đầu tiên vào năm 2018 qua bộ phim Negotiation. Sau khi tái hợp trong bộ phim Crash Landing on You của tvN vào năm 2019, hai người bắt đầu hẹn hò. Sau một năm kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Hyun Bin và Son Ye Jin xác nhận kết hôn.

Khi thông báo kết hôn, Son Ye Jin tâm sự: "Anh ấy là người rất ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu và hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau”.