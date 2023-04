Có gì trong hồi kết ‘Vệ binh dải Ngân Hà’

"Guardians Of The Galaxy Vol. 3" khép lại hành trình gần một thập kỷ của nhóm Vệ binh trên màn ảnh rộng. Đây cũng là bom tấn cuối cùng của James Gunn tại Marvel Studios.

Năm 2014, vị đạo diễn tài năng James Gunn đã làm nên kỳ tích khi đưa biệt đội siêu anh hùng ít tiếng tăm của Marvel lên màn ảnh. Vệ binh dải Ngân Hà (tựa gốc: Guardians of the Galaxy) lấy ý tưởng dựa trên một nhóm siêu anh hùng cùng tên của Marvel Comics. Được sản xuất bởi Marvel Studios, đây là phim thứ 10 thuộc Phase 2 (Giai đoạn 2) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Với kinh phí sản xuất hơn 200 triệu USD , dự án điện ảnh này ban đầu được đánh giá là nước cờ đầy mạo hiểm. Thế nhưng, thành tích phòng vé cao bất ngờ khiến nhà sản xuất quyết tâm rót vốn thực hiện phần tiếp theo.

Thừa thắng xông lên, Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) một lần nữa gây sốt phòng vé. Đây là tiền đề để James Gunn thực hiện bộ phim cuối cùng khi còn làm việc tại Marvel Studios. Gần đây, trailer của phần 3 đã được nhà sản xuất hé lộ. Bom tấn dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 3/5 sắp tới.

James Gunn và series bảo chứng tên tuổi

Với những khán giả hâm mộ dòng phim viễn tưởng/siêu anh hùng, James Gunn hẳn không còn là một cái tên xa lạ. Anh bắt đầu sự nghiệp vào những năm giữa thập niên 1990 với tư cách là một biên kịch gia. Năm 2006, James chuyển qua làm đạo diễn và sau đó “dạm ngõ” dòng phim siêu anh hùng với Super (2010).

Thế nhưng, tên tuổi của James Gunn chỉ thực sự bừng sáng sau khi Vệ binh dải Ngân Hà (2014) ra mắt. Chuyện phim xoay quanh hành trình Peter Quill (Chris Pratt) chạy trốn vì đánh cắp tinh cầu bí ẩn. Anh đụng độ rồi kết giao với nữ sát thủ Gamora (Zoe Saldana), chú chồn Rocket (Bradley Cooper) và người cây Groot (Vin Diesel).

Cùng nhau, họ phải đoàn kết để chống lại một mối nguy tiềm ẩn có khả năng tiêu diệt toàn vũ trụ.

Series Guardians of the Galaxy gắn liền với tên tuổi đạo diễn James Gunn. Ảnh: Variety.

Guardians of the Galaxy ngay khi ra mắt đã tạo được sức hút với khán giả. Nó thổi một làn hơi mới vào dòng phim siêu anh hùng, biến đây trở thành một món ăn “độc lạ”. “James Gunn đã làm nên điều không tưởng khi đưa nhóm siêu anh hùng ít tiếng tăm của Marvel lên màn ảnh rộng thành công vang dội”, tờ Wired đánh giá.

Không chỉ là Trái Đất hay Cửu Giới, bộ phim mở ra bối cảnh hoàn toàn mới, đưa người xem du hành tới những thiên hà xa xôi chưa ai biết đến. James Gunn cũng nhờ đó mà tự do sáng tạo, cho ra lò một bom tấn mới lạ so với các tác phẩm trước đó thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Với kinh phí đầu tư khoảng 200 triệu USD , Guardians of the Galaxy thu về cho nhà sản xuất hơn 770 triệu USD . Đứa con tinh thần của James Gunn được đánh giá là bom tấn cuối hè 2014 (doanh thu cao thứ 3 trong năm), đồng thời là phim siêu anh hùng ăn khách nhất năm đó. Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 87, tác phẩm nhận về đề cử Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc và Hóa trang xuất sắc, một tín hiệu công nhận tích cực từ giới hàn lâm.

Tiếp đó, các dự án hậu truyện lần lượt được đưa vào sản xuất. Phần 2 của loạt phim ra mắt vào năm 2017 tiếp tục nhận được đánh giá tích cực từ khán giả. Phát huy các thế mạnh ở phần đầu, tác phẩm mang tới một bữa tiệc giải trí ấn tượng với tiết tấu nhanh, hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn cùng chất liệu âm nhạc ấn tượng. Chưa kể, phần kịch bản, diễn xuất cũng được các chuyên gia đánh giá thăng hạng.

Phần 3, đồng thời là hồi kết cuộc hành trình của nhóm Vệ binh, cũng chuẩn bị được ra mắt trong mùa hè năm nay.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 khép lại hành trình của nhóm Vệ binh và cả hành trình của James Gunn tại Marvel Studios.

Nhiều bất ngờ trong Vol. 3

Sau sự kiện Avengers: Endgame (2019), số phận của nhóm Vệ binh dải Ngân hà vẫn là một dấu hỏi lớn khi Gamora hy sinh. Một phiên bản Gamora từ dòng thời gian 2014 đã du hành cùng Thanos tới nhưng lại không quen biết nhóm Vệ binh, càng chẳng có cảm tình đặc biệt với Peter Quill. Dẫu vậy, cô vẫn quyết định ở lại dòng thời gian hiện tại.

Theo như đoạn trailer đã hé lộ, Guardians Of The Galaxy Vol. 3 nhiều khả năng sẽ khai thác câu chuyện tình giữa Peter Quill và Gamora. Ngoài ra, nguồn gốc của chú chồn Rocket cũng có thể là một phần tuyến truyện.

Đạo diễn James Gunn từng chia sẻ rằng Rocket Raccoon đóng vai trò quan trọng trong dự án đầy cảm xúc lần này. Điều đó làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc có thành viên của đội Vệ binh phải hy sinh trong Guardians Of The Galaxy Vol. 3.

Nhiều nguồn tin khẳng định khán giả sẽ phải nói lời tạm biệt với Rocket, hoặc cũng có thể là Drax và Kraglin. Bất kể đó là ai, bộ phim sẽ kết thúc theo cách rất đặc biệt. Bởi, chưa từng có siêu anh hùng chính nào chết trong các trilogy (bộ ba phim) trước đó, từ Iron Man, Captain America, Thor cho tới Spider-Man hay Ant-Man,...

Mãn nhãn trailer mới của bom tấn 'Vệ binh dải ngân hà 3' Marvel Entertainment vừa tung ra trailer mới nhất của "Guardians of the Galaxy" phần 3.

Đứng trước những xáo trộn, cả nhóm sẽ phải cùng nhau đối phó kẻ thù mới với sức mạnh hủy diệt: Adam Warlock và High Evolutionary.

Adam Warlock (Will Poulter) từng được hé lộ trong credit của Guardians of the Galaxy Vol. 2. Gã là vũ khí của nữ tư tế Ayesha, được cử đến để tiêu diệt các Vệ binh dải Ngân Hà. Nhưng theo nguyên tác, Adam Warlock ban đầu được tạo ra trong Fantastic Four #66-67 của Stan Lee và Jack Kirby. Tiềm năng hướng thiện của Warlock lớn đến mức anh lập tức phản lại những người tạo ra mình và bỏ trốn khi biết họ muốn sử dụng mình cho mục đích xấu. Anh là một trong những nhân tố mạnh nhất vũ trụ Marvel từng gia nhập nhóm Vệ binh.

Vậy nên, vai trò của nhân vật này trong phim vẫn còn là một bí ẩn.

Ngoài ra, phản diện chính của phần 3 cũng đã được xác định là High Evolutionary. Đáng chú ý, nhân vật này từng có mối nhân duyên không mấy tốt đẹp với Rocket Raccoon. Gã được mô tả là một nhà khoa học điên khao khát tiến hóa những chủng loài “cấp thấp”, tạo ra một “xã hội hoàn hảo”.

Trong comics, High Evolutionary mang nhiều siêu năng lực đáng gờm, chẳng hạn như khả năng thao túng mã gene và điểu khiển tiến hóa, ngoại cảm, và đặc biệt là trí tuệ siêu phàm. Ngoài ra, bộ giáp của gã cho phép chủ nhân gia tăng sức mạnh. Gã đã gặp được Adam Warlock sau nhiều biến cố, ban cho anh cái tên này và cả Viên đá Linh hồn (Soul Gem).

Theo tiết lộ, chính High Evolutionary là kẻ từng tra tấn và biến Rocket Raccoon thành một sinh vật lai tạp như hiện tại.