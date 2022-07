Có gì trong bộ phim khiến khán giả bỏ về giữa chừng

"Crimes of the Future", David Cronenberg đạo diễn, là hành trình mổ xẻ sâu vào thế giới nội tạng với phần hình ảnh đặc sắc, song “khó nuốt” bởi cách kể chuyện đa tuyến.

Crimes of The Future là phim điện ảnh nói tiếng Anh, vừa qua nhận được nhiều lời tán dương tại Liên hoan phim Cannes 2022. Phim lấy bối cảnh trong một tương lai giả định, khi con người đã đạt được một mức tiến hóa mới. Cơn đau cơ thể không còn, sự nhiễm trùng biến mất khiến những khoái cảm thông thường cũng bị thay đổi.

Tác phẩm khai thác sự đê mê đến bệnh hoạn của con người khi mổ xẻ đồng loại.

Một số người đặc biệt như nhân vật chính Saul Tenser (Viggo Mortensen) còn có khả năng mọc thêm các cơ quan nội tạng mới. Anh cùng người đồng nghiệp Caprice (Léa Seydoux) đã tổ chức những buổi biểu diễn "gắp" nội tạng để phục vụ mục đích giải trí. Nhưng cả hai không ngờ họ chính là những mắt xích quan trọng trong việc khai phá giai đoạn tiến hóa tiếp theo của loài người.

Thế giới độc đáo gắn liền với nghệ thuật cơ thể

David Cronenberg vốn là gương mặt tên tuổi của dòng phim kinh dị, đặc biệt là những tác phẩm liên quan đến chủ đề hiện sinh vào thập niên 1980. Với Crimes of The Future, vị đạo diễn 79 tuổi mang đến trải nghiệm độc đáo khi khai phá sâu vào vùng đất của thể loại kinh dị thể xác.

Ngay trong buổi chiếu thử lần đầu tiên tại LHP Cannes 2022 ngày 23/5, phim tạo sự tranh cãi lớn. Nhiều khán giả đã bỏ về giữa chừng bởi mật độ cảnh bạo lực và phần hình ảnh nội tạng được phô bày trên màn ảnh. Bản thân đạo diễn cũng đã dự đoán trước được những phản ứng này ngay từ khi bấm máy. Ê-kíp cũng đưa ra lời cảnh báo rằng bộ phim không dành cho những khán giả yếu tim.

Chất liệu kinh dị chính của bộ phim đến từ những màn mổ xẻ được miêu tả chi tiết không chỉ ở da thịt bên ngoài mà đi sâu vào từng bộ phận nội tạng trong cơ thể. Đi kèm với đó là bối cảnh tương lai độc đáo khiến Crimes of The Future trở nên khác biệt so với những tác phẩm cùng thể loại.

Nhân loại trong phim mất đi cảm xúc, luôn khao khát tìm kiếm khoái cảm tình dục qua phẫu thuật. Màu đỏ của da thịt bị bóc tách hòa quyện với biểu cảm thỏa mãn về thể xác của các nhân vật tạo nên các khung cảnh quái dị đến rợn người.

Sự điên rồ của nhân loại trong phim thể hiện rõ nét nhất qua những buổi trình diễn nghệ thuật cơ thể. Những nghệ sĩ tìm mọi cách để biến đổi cơ thể, thậm chí truyền tải các buổi phẫu thuật công cộng như một hình thức hoan lạc tập thể.

Nỗi đau xác thịt được ví như tình dục trong xã hội mới.

Con người của Crimes of The Future mọc ra những phần nội tạng mới để hòa hợp với thế giới ngập chìm trong ô nhiễm bởi rác thải công nghiệp. Những buổi trình diễn phẫu thuật của Saul Tenser là hình thức giúp anh kiểm soát được cơ thể, ngăn chặn quá trình biến dị của chính bản thân khi cắt bỏ những nội tạng mới kia đi. Nhưng đối với nhiều người, sự tiến hóa đó là cần thiết, và thậm chí họ còn cố gắng thúc đẩy nó nhanh hơn.

Tenser lúc này như những nghệ sĩ kiêu căng, tự đề cao bản thân mình và bám víu lấy những thứ cũ kỹ. Để rồi anh chợt nhận ra thứ cảm xúc mà bản thân và nhiều người khác đang tìm kiếm thực chất đã nằm ngay chính trong cơ thể mỗi người. Đoạn kết của phim khép lại với hình ảnh giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Tenser, như một sự mặc khải và mở ra một chương mới cho chính anh cũng như sự phát triển của nhân loại.

Phần nghe nhìn và diễn xuất thuyết phục

Hình ảnh trong phim được phủ lên một lớp màng xám ngoét mang âm hưởng của những bộ phim noir xưa cũ. Các nhân vật có cử chỉ chậm chạp và phần phục trang tối giản tương tự rất nhiều phim sci-fi của thập niên 1970-1980. Ngay cả những dụng cụ phẫu thuật và nội tạng cơ thể phần lớn cũng được tạo nên từ mô hình thủ công để mang lại cảm giác chân thực.

Kết hợp với đó là phần hiệu ứng âm thanh của xương, tiếng dao mổ và da thịt va chạm vào nhau được chăm chút tỉ mỉ đi kèm. Những bản nhạc ma quái của nhà soạn nhạc nổi tiếng Howard Shore càng tô điểm thêm sự kinh dị của bộ phim. Có thể nói Crimes of the Future mang đến cho người xem một trải nghiệm kích thích sự tò mò nhưng cũng gây khó chịu đến mức không thể chăm chú theo dõi trọn vẹn.

Viggo Mortensen có màn thể hiện tốt nhất trong phim. Vai diễn của anh đòi hỏi nhiều phân đoạn biểu cảm phức tạp, nhất là những khoảnh khắc nội tạng bị tách ra. Sự phối hợp nhịp nhàng của anh cùng bạn diễn Lea Seydoux cũng tạo nên nhiều phân đoạn chân thực và thu hút người xem dõi theo câu chuyện của hai người. Vẫn như mọi khi, Seydoux sẵn sàng khoe thân một cách trần trụi nhất để thỏa mãn ý đồ của kịch bản.

Điều bất ngờ nhất trong dàn diễn viên chính là Kristen Stewart. Cô trở lại với mái tóc dài sau loạt phim mang theo mình bộ tóc ngắn cá tính. Ngoại hình giản dị của nhân vật Timlin đối nghịch lại với khát khao tình dục cháy bỏng trong cô, là điểm nhấn cho những màn xuất hiện kịch tính và mê hoặc của nữ diễn viên.

Kristen Stewart gây bất ngờ với lối diễn khơi gợi, bí hiểm.

Sở hữu nhiều điểm ấn tượng về mặt thị giác và diễn xuất nhưng Crimes of The Future lại có cách kể chuyện nhàm chán và thiếu điểm nhấn. Mạch truyện của phim bị kéo dài lê thê bởi những đoạn hội thoại trừu tượng, khó hiểu và mang đậm văn phong triết học của chủ nghĩa biểu hiện Đức, tương tự những tác phẩm khoa học viễn tưởng như Brazil hay The City of Lost Children.

Nhiều nhân vật trong phim xuất hiện và biến mất một cách đột ngột mà không tác động nhiều đến mạch truyện chính. Cao trào và nút thắt của phim chỉ đến vào 20 phút cuối cùng sau chuỗi tình tiết chậm rãi thử thách sự kiên nhẫn của khán giả. Vì lẽ đó, Crimes of The Future nhìn chung là bộ phim kinh dị thú vị nhưng không dành cho số đông.