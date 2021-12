Có gì tại sự kiện ra mắt xe của Volvo Việt Nam?

Ngày 10/12, Volvo Car Vietnam ra mắt bộ sưu tập 6 mẫu xe, mang đến những cải tiến và nâng cấp trang bị đáng lưu ý trong phân khúc.

Tại sự kiện ra mắt riêng năm nay, Volvo Car Vietnam mang đến bộ sư tập xe mới với tên gọi The All New Era Collection gồm 6 mẫu: XC90 B6 AWD Inscription (động cơ Mild Hybrid 300hp), XC60 T8 AWD Recharge (động cơ Hybrid 407hp), XC60 B6 AWD Inscription & R-design (động cơ Mild Hybrid 300hp), S90 B6 AWD Inscription (động cơ Mild Hybrid 300hp), V60 B5 AWD Cross Country (động cơ Mild Hybrid 250hp) và S60 B5 AWD R-design (động cơ Mild Hybrid 250hp).

Giống với tên gọi, bộ sưu tập mới của Vovlo hướng đến một kỷ nguyên mới trong nền công nghiệp ôtô - nền công nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường.

Bộ sưu tập xe mới

Volvo Việt Nam mang đến bộ sưu tập lần này tổng cộng 6 mẫu xe, trong đó tâm điểm dồn về 3 sản phẩm hoàn toàn mới XC60 T8 AWD Recharge, V60 B5 AWD Cross Country và S90 B6 AWD Inscription phiên bản trục cơ sở kéo dài.

Mẫu xe đầu tiên được trình làng trong sự kiện là XC60 thuộc phiên bản T8 AWD Recharge, đây là bản plug-in hybrid (cắm sạc). XC60 T8 AWD Recharge có khả năng chạy thuần điện tương tự XC90, bộ pin 18,7 kWh cho phép mẫu SUV này chạy hoàn toàn bằng điện.

XC60 thuộc phiên bản T8 AWD Recharge trình làng đầu tiên trong buổi ra mắt xe của Volvo Việt Nam.

Bên cạnh T8 AWD Recharge, Volvo XC60 2022 tại Việt Nam còn mang đến phiên bản B6 AWD Inscription & R-design. Khác với bản thuần điện, động cơ của B6 AWD là dạng mild-hybrid với motor điện hỗ trợ động cơ xăng. Phiên bản này đi kèm với 2 gói tùy chọn là R-design và Inscription.

Trang bị đáng chú ý trên mẫu SUV này có thể kể đến như dãy đèn LED Thor’s Hammer đặc trưng nhà Volvo, cần số pha lê chế tác thủ công Orrefors, dàn âm thanh Bowers & Wilkins đến từ Anh quốc…

V60 B5 AWD Cross Country là mẫu xe thứ 2 trong bộ sưu tập được giới thiệu. So với S60, V60 B5 AWD Cross Country có khoảng sáng gầm tốt hơn và phần đuôi dạng SUV giúp tăng không gian chứa đồ khoang hành lý.

V60 B5 AWD Cross Country có gầm cao và phần đuôi dạng SUV, tăng diện tích chứa đồ.

Mẫu sedan gầm cao này được trang bị động cơ mild-hybrid B5 mạnh 250 mã lực, đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh cùng 5 chế độ lái. Danh sách trang bị đáng chú ý trên V60 B5 AWD Cross Country gồm màn hình giải trí trung tâm 9,7 inch, ghế ngồi bọc da Nappa có làm mát và sưởi, hệ thống âm thanh 15 loa của thương hiệu Bowers & Wilkins…

Chiếc xe cuối cùng và được mong chờ nhiều nhất chính là S90 B6 AWD Inscription trục cơ sở kéo dài. So với đời cũ, S90 B6 AWD Inscription dễ dàng được nhận ra với những thay đổi ở phần cản trước/sau cũng như thiết kế lưới tản nhiệt.

S90 B6 AWD Inscription có trục cơ sở kéo dài với thiết kế sang trọng.

Việc tăng khoảng cách 2 trục bánh xe giúp mẫu sedan cỡ trung này có chiều dài tổng thể hơn 5.000 mm. Người ngồi tại ghế “ông chủ” gần như có toàn quyền để kiểm soát chiếc xe, từ điều chỉnh ghế phụ phía trước đến đóng/mở cửa sổ trời hay rèm che nắng. Thiết kế của S90 B6 AWD Inscription được đánh giá là trầm nhưng không nhạt nhòa, càng nhìn ngắm lâu càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng.

Màn trình diễn ấn tượng

Không đơn thuần là một buổi ra mắt xe, sự kiện lần này của Volvo còn mang đến cho người xem chuyến hành trình đầy ấn tượng của Volvo - thương hiệu mang hơi thở đặc trưng Scandinavian.

Xuyên suốt chương trình, khán giả được hiểu rõ hơn về Volvo, về triết lý thiết kế cũng như những điều tạo nên sự nổi bật của thương hiệu đến từ Bắc Âu. Không đơn thuần là một phương tiện di chuyển, xe Volvo còn như một người bạn đồng hành đầy tin cậy.

Bà Lưu Bảo Hương, Tổng giám đốc điều hành Volvo Car Vietnam và ông Trần Quốc Khánh chia sẻ tại sự kiện ra mắt xe.

Tính năng an toàn và hỗ trợ người lái được xem là “đặc sản” của Volvo, mỗi chiếc xe Volvo được tạo ra đều hướng đến sự an toàn nhất cho người sử dụng. Bà Lưu Bảo Hương, Tổng giám đốc điều hành Volvo Car Vietnam, khẳng định an toàn không phải sự xa xỉ, đó là tiêu chuẩn của Volvo.

Ông Trần Quốc Khánh - gương mặt quen thuộc tại các talkshow dành cho doanh nhân - chia sẻ dòng xe Volvo có điểm chung với những doanh nhân thành đạt, đó là khiêm tốn, không quá ồn ào nhưng đầy nội lực.

Màn trình diễn sôi động ca khúc “Ngày mai” của Tóc Tiên và vũ đoàn.

Kết thúc chương trình là màn trình diễn của ca sĩ Tóc Tiên với ca khúc “Ngày mai” sôi động. Sự xuất hiện của ca sĩ Tóc Tiên như minh chứng cho thấy Volvo không còn gói gọn mình là dòng xe dành cho các doanh nhân trung niên và trầm lắng, thay vào đó là nét sôi động và náo nhiệt hướng đến cả nhóm khách hàng trẻ.

