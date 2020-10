Có gì đặc biệt trong phòng Suite 5 sao tại Anderson Park?

Gam màu này phù hợp với những gia đình trẻ chuộng lối sống năng động, hay giới chuyên gia nước ngoài đang tìm chốn an cư giữa lòng thành phố Thuận An. Để nơi an cư không trở nên nhạt nhòa, các kiến trúc sư Anderson Park tạo điểm nhấn bằng những vật dụng, đồ trang trí mang sắc màu cá tính như xám than, nâu đất hay vàng mù tạt...