Cô gái Việt khiến Katy Perry kinh ngạc ở American Idol giờ ra sao?

Chia sẻ với Zing, Myra Minh Như cho biết cuộc sống của cô thay đổi sau khi tham gia American Idol 2019. Ngoài việc học, nữ ca sĩ tham gia nhiều show diễn tại Mỹ.

Tháng 3/2019, Myra Minh Như (Trần Minh Như) - cô gái 19 tuổi đến từ An Giang - lần đầu xuất hiện tại sân khấu của American Idol. Với chất giọng nội lực, dày, vang và lên nốt cao chắc chắn, nữ ca sĩ khiến ba giám khảo của cuộc thi đồng loạt đứng lên vỗ tay khen ngợi.

Đặc biệt, Katy Perry thể hiện sự kinh ngạc và dành những lời khen có cánh cho Minh Như.

Tròn hai năm kể từ khi tham gia cuộc thi, Minh Như thay đổi nhiều về ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc. Trò chuyện với Zing từ Mỹ, nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi đang theo học ngành sáng tác âm nhạc tại Mỹ. Ngoài ra, tôi vẫn tham gia nhiều show diễn vào dịp cuối tuần để trang trải cuộc sống và chi phí học tập".

Trở về Việt Nam sau khi kết thúc việc học ở Mỹ

- Sau American Idol 2019, Minh Như có vẻ kín tiếng. Tại sao chị không dùng "bàn đạp" từ cuộc thi để có thể nổi tiếng hơn?

- Một năm sau khi thi xong American Idol, tôi nhận được rất nhiều lời mời đi diễn. Tôi vừa đi học, vừa sắp xếp lịch diễn ở nhiều tiểu bang của Mỹ. Cát-xê của tôi cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tôi không thể tiết lộ con số cụ thể.

Minh Như chia sẻ cô thay đổi nhiều từ sau cuộc thi American Idol 2019. Ảnh: NVCC.

Tôi cũng dự định về Việt Nam vì nhận được những lời mời. Nhưng lịch học dày đặc khiến tôi không thể sắp xếp được thời gian. Hơn một năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mọi kế hoạch, công việc của tôi đều ngưng trệ.

- Cụ thể, chị thay đổi ra sao trong hai năm vừa qua?

- Tôi không phủ nhận nhờ việc xuất hiện trong cuộc thi âm nhạc uy tín của Mỹ mà bản thân thay đổi rất nhiều.

Tôi học cách làm việc chuyên nghiệp của các nghệ sĩ ở Hollywood. Những lời động viên, góp ý của họ như tiếp thêm động lực lớn cho cô gái vừa tròn 19 tuổi.

Ngoài ra, tôi được dạy cách để hát cảm xúc, tự nhiên hơn. Từ đó, tôi xác định được con đường hoạt động nghệ thuật lâu dài của mình.

Sau cuộc thi, tôi vẫn giữ được mối liên hệ với một số thí sinh trong top 40 của American Idol. Hai năm qua, tôi vẫn ưu tiên nhiều nhất cho việc học. Hiện tôi theo đuổi ngành lý thuyết và sáng tác âm nhạc ở Mỹ. Tôi đã học được 1,5 năm và dự tính tiếp tục học lên.

- Trước khi sang Mỹ, chị từng có thời gian theo học ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Theo quan sát của chị, việc học về âm nhạc ở Mỹ và Việt Nam khác nhau ra sao?

- Ở Mỹ và Việt Nam, việc giảng dạy, học tập về âm nhạc sẽ theo hai phong cách khác nhau. Nếu ở Việt Nam, thầy cô chủ yếu dạy cho sinh viên thiên về lối hát. Ở Mỹ, học sinh được theo đuổi cách tư duy về âm nhạc nhiều hơn.

Họ được thầy cô thúc đẩy cách sáng tạo, nuôi dưỡng cảm xúc khi hát. Tất nhiên, tùy vào từng sở trường, năng khiếu của mỗi người mà chọn cho mình môi trường học phù hợp. Riêng tôi, theo đuổi nhạc Âu Mỹ và R&B nên việc học tại Mỹ là phù hợp.

Nữ ca sĩ cùng người thân trong lễ tốt nghiệp trung học ở Mỹ. Ảnh: NVCC.

- Kết thúc việc học ở Mỹ, chị có dự tính về Việt Nam để theo đuổi công việc ca hát?

- Mục đích của tôi ban đầu khi qua Mỹ là để đoàn tụ gia đình và theo đuổi việc học. Trong âm nhạc nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung, việc học tập, trau dồi không bao giờ là đủ. Những kiến thức thu nạp được giúp tôi sẵn sàng hơn cho một con đường dài trong nghệ thuật.

Đích đến cuối cùng vẫn là khán giả Việt Nam. Khi đã chuẩn bị hết tiềm lực, tôi sẽ về nước để hoạt động nghệ thuật và phát triển sự nghiệp riêng của mình.

"Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Hương Tràm"

- Nhớ lại những ngày đầu sang Mỹ, đâu là khó khăn lớn nhất với chị?

- Khi mới qua Mỹ, tôi bị sốc về mọi thứ. Đặc biệt là cách giao tiếp, văn hóa bản địa. Vốn tiếng Anh mà tôi học được ở Việt Nam có nhiều thứ khác biệt so với Mỹ, nhất là cách phát âm, sử dụng câu cú.

Để cải thiện, tôi phải tham gia các lớp học tiếng Anh ở ngoài. Ngoài ra, tôi dành thời gian trau dồi khả năng ngoại ngữ thông qua việc nói chuyện với bạn bè, thầy cô. Chương trình học ở trường khá nặng. Vì thế, tôi khó khăn, vất vả trong quá trình theo đuổi việc học.

Cô cho biết sẽ trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật sau khi kết thúc việc học ở Mỹ. Ảnh: NVCC.



Khoảng thời gian sau đó, tôi có nhiều tiến bộ trong ngôn ngữ, tự tin khi giao tiếp với người khác.

Rồi khi mọi việc dần ổn định thì dịch Covid-19 ập tới. Tôi phải cách ly, học online tại nhà. Qua những khó khăn, tôi nhận cho mình nhiều bài học và học cách trân trọng những gì đang có.

Ví dụ nhờ ở nhà nhiều mà các thành viên trong gia đình có cơ hội nói chuyện, quây quần bên nhau. Bản thân được sống chậm lại để soi chiếu lại con đường mà mình đã đi qua trong một năm vừa rồi.

- Thu nhập từ việc ca hát của chị có đủ để trang trải cuộc sống và chi phí học tập tại xứ cờ hoa?

- Lúc mới qua Mỹ, cha mẹ có hỗ trợ tôi về chi phí học tập. Sau này, khi đi hát ở nhiều show, tôi có thêm thu nhập nên tự chi trả các khoản về học phí, mua sắm cho bản thân. Từ trước đến nay, tôi không gặp nhiều áp lực về tài chính.

Gia đình luôn ủng hộ tôi theo đuổi con đường ca hát vì họ biết con gái không thể sống thiếu âm nhạc. Mẹ động viên tôi trong mỗi kỳ thi hoặc tham gia các sự kiện âm nhạc quan trọng.

- "Quá hay, quá khiếp" là những bình luận của Hương Tràm khi nghe chị hát ca khúc "This Is Me" trong lễ tốt nghiệp trung học. Cảm xúc của Minh Như khi nhận được lời khen từ đàn chị?

- Chị Hương Tràm là thần tượng của tôi từ lâu. Trước đó, tôi gặp chị trong một show diễn ở Texas cách đây khá lâu. Sau này, tôi chuyển qua sống ở một tiểu bang khác và có cơ hội gặp gỡ chị ấy nhiều hơn.

Năm 2020, chị Tràm mời tôi tham gia vào một show diễn thiện nguyện, quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nhận những lời khen từ người mà mình dành tình cảm đặc biệt, tôi khá vui.

Tôi không bao giờ nhận mình hoàn hảo. Những lời khen hay chê, tôi đều ghi nhận. Nếu được khen, tôi nỗ lực để xứng đáng với những lời động viên. Còn ai chê, góp ý, tôi cải thiện hơn. Trong ca hát mà chủ quan thì chỉ có đứng yên tại chỗ.

- Trước đây, chị từng nhận không ít lời chê về việc hát có phần phô trương, ồn ào, thiếu tự nhiên và cảm xúc. Bản thân chị cải thiện những điều đó ra sao?

- Ở cuộc thi American Idol, tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn bài hát. Là giọng nữ cao nhưng nhiều bài tôi thể hiện bị quá sức.

Sau này, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Tôi chọn những ca khúc sâu lắng và có cảm xúc hơn để thể hiện. Thỉnh thoảng tôi mới trình bày những ca khúc đòi hỏi nhiều nốt cao. Hiện tại, tôi cũng điều chỉnh được giọng hát của mình để có sự thanh thoát và mềm mại hơn.