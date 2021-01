Cô gái vận chuyển 20 kg pháo để lấy tiền bay lắc

Khởi tố 5 người giúp bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

0 3

Công an tỉnh An Giang khởi tố 5 bị can đã móc nối với một số người ở Campuchia để đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.