Cô gái Trung Quốc nổi tiếng nhờ video gảy đàn trên đường phố Pháp

Bành Tĩnh Toàn trở thành hiện tượng mạng với các video trình diễn nhạc cụ dân tộc Trung Hoa trên đường phố nước Pháp.

Nữ nghệ sĩ 9X Bành Tĩnh Toàn. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngày 2/11, Thanh Niên Bắc Kinh nhật báo đưa tin Bành Tĩnh Toàn hiện gây chú ý với màn biểu diễn đàn cổ tranh (đàn tranh) trên đường phố, bãi biển ở Pháp. Cô là ngôi sao âm nhạc mới trên Internet Trung Quốc.

Video gảy đàn của cô gái 9X thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội nhờ tạo hình đẹp mắt, khả năng đánh nhạc cụ cổ truyền điêu luyện.

Theo thống kê của Sohu, các video có lượt xem cao của Bành Tĩnh Toàn gồm See You Again (14,5 triệu lượt xem), Beautiful Myth (11 triệu lượt xem), Bến Thượng Hải (5,6 triệu người xem) hay Thần nữ phách quan (2,4 triệu lượt xem).

Bành Tĩnh Toàn nổi tiếng nhờ video biểu diễn cổ tranh. Ảnh: Sina.

Ifeng cho biết Bành Tĩnh Toàn học cổ tranh từ năm 7 tuổi. Cô hiện học thạc sĩ về âm nhạc tại Đại học Bordeaux Montaigne. Chia sẻ với China Youth Daily, Bành Tĩnh Toàn cho biết cô mang cổ tranh sang Pháp từ năm 2018. Nguyên nhân là nữ nghệ sĩ sợ mai một kỹ năng đánh đàn vì chuyên ngành theo học không liên quan đến nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc.

Ban đầu, Bành Tĩnh Toàn biểu diễn phục vụ nhu cầu của bạn bè trong tiệc cưới, lễ hội. Nhận thấy sự hứng thú của người nước ngoài với âm nhạc cổ phong Trung Quốc, cô quyết định biểu diễn cổ tranh ở địa điểm công cộng vào mỗi cuối tuần.

Theo Bành Tĩnh Toàn, cô từng lo lắng, run sợ khi lần đầu xuống phố biểu diễn dù bản thân có kinh nghiệm chinh chiến qua vô số cuộc thi. Nhờ những tràng vỗ tay và cổ vũ từ khán giả, Bành Tĩnh Toàn càng có thêm tự tin trên hành trình giới thiệu âm nhạc dân tộc Trung Hoa đến bạn bè thế giới.

Sina cho biết vào tháng 8, Bành Tĩnh Toàn là một trong 20 thanh niên được Ủy ban Các vấn đề không gian mạng Trung ương Trung Quốc trao danh hiệu Sứ giả văn minh Internet. Cô được ghi nhận là người trẻ có đóng góp tích cực khi mang âm nhạc Trung Quốc hòa nhập vào dòng chảy văn hóa thế giới.