Cô gái Trung Quốc bị mạo danh kết hôn với 5 người

Khi cùng bạn trai đi đăng ký kết hôn, Shang Shang sốc khi bị từ chối yêu cầu và được cho biết cô đã "cưới" 5 người đàn ông khác.

Ngày 10/12/2019, Shang Shang (Hà Nam, Trung Quốc) và bạn trai bị văn phòng đăng ký kết hôn địa phương từ chối.

Lý do đưa ra là cô đã "kết hôn" với 5 người đàn ông khác từ tháng 9/2004 đến tháng 7/2005. Trong đó, hai người ở Hà Bắc, một ở Sơn Đông, một ở An Huy và một ở Giang Tô, theo The Paper.

"Tôi đã chờ đến ngày được kết hôn suốt 2 năm qua. Tôi cũng không đi đâu xa và không làm mất chứng minh thư. Tôi không biết ai trong số 5 người đàn ông này", Shang Shang cho biết.

Cô nhanh chóng trình báo vụ việc đến công an địa phương và đề nghị Cục dân chính thu hồi giấy tờ chứng minh đã kết hôn. Tuy nhiên, trừ Hà Bắc, các tỉnh còn lại đều từ chối. Không còn cách nào khác, Shang Shang phải kiện lên tòa án từng địa phương.

Sau đó, tòa án nhân dân khu Kinh tế Kỹ thuật Nam Thông, Giang Tô đã mở phiên tòa xử lý vụ án, yêu cầu chính quyền địa phương vô hiệu hóa quan hệ hôn nhân giữa Shang Shang và người đàn ông tên Shen Mo sống tại đây.

Shang Shang bị mạo danh, kết hôn với 5 người đàn ông mà không hay biết.

Tại tỉnh An Huy, "chồng" của Shang Shang đã qua đời nên vụ việc được giải quyết nhanh chóng.

Tuy nhiên ở Sơn Đông, tòa án đã bác bỏ yêu cầu của cô với lý do vượt quá thời hạn luật định cho vụ kiện.

Thời điểm này, con của Shang Shang và bạn trai ra đời. Vì không có giấy chứng nhận kết hôn, cô không thể làm khai sinh, đăng ký hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho con.

Vụ việc Shang Shang kết hôn 5 lần được báo chí đưa tin, thu hút sự chú ý trong dư luận. Một công ty luật bày tỏ sự cảm thông với Shang Shang, đã chỉ định 4 luật sư thành lập nhóm hỗ trợ cô gái.

Ngày 14/4, tòa án huyện Trâu Thành, Sơn Đông ra phán quyết ly hôn cho Shang Shang và người đàn ông ở địa phương này. Tuy nhiên, cô không đồng ý vì cho rằng điều này gây ảnh hưởng đến thanh danh của mình.

"Tôi chưa từng kết hôn, sao giờ lại thành phụ nữ đã ly dị được", cô bày tỏ. Sau đó, tòa án đã tái thẩm vụ ly hôn của Shang Shang.

Cô và bạn trai cuối cùng cũng thành công đăng ký kết hôn.

Ngày 21/10, tòa án huyện Trâu Thành phán quyết người mạo danh Shang Shang để kết hôn đã bỏ nhà đi. Vì vậy, hôn nhân của cô và người đàn ông tên Meng Mou ở huyện này không được công nhận. Cục dân sẽ chính sửa lại thông tin hôn nhân cho Shang Shang.

Ngày 16/11 vừa qua, cuối cùng Shang Shang cũng thành công đăng ký kết hôn với bạn trai. Cô nhanh chóng làm giấy khai sinh cho con và các thủ tục pháp lý liên quan.

"Gần một năm trời, cuối cùng chúng tôi cũng có được giấy chứng nhận kết hôn. Thật không dễ dàng gì. Tôi hy vọng kẻ mạo danh tôi sẽ nhanh chóng bị bắt giữ", cô bày tỏ.