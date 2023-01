Cô gái Trung Quốc bị đánh đập vì từ chối đi xem mắt

Wang Hongli (34 tuổi), đến từ huyện Xác Sơn, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã bị thương và phải nhập viện sau khi từ chối cuộc hẹn hò mù quáng khi cô về quê ăn Tết, trang The Paper đưa tin hôm 13/1.

Người mai mối cuộc hẹn này cho Wang là Dong Moumou, một người cùng làng. Nạn nhân cho biết là người quen nên bình thường cả hai bên không có bất đồng.

Người Dong muốn giới thiệu là con trai của một người họ hàng, nhưng Wang đã dứt khoát từ chối.

Ngày 7/1, Dong cảm thấy bị xúc phạm vì lời từ chối, nên đến nhà Wang và tranh cãi với bố mẹ cô, chê trách cô gái vì không chịu xem mắt.

Ông ta nói rằng anh chàng kia cũng là người làm ăn ở xa và kiếm được rất nhiều tiền, còn nói những lời xúc phạm về Wang.

"Rõ ràng tôi đã từ chối lời giới thiệu. Tôi nghĩ hành động của ông ta thật vô lý", Wang nói.

Tới hôm 12/1, Dong Moumou tìm đến nhà Wang cãi cọ, sau đó hành hung mẹ con cô. Ngay khi xảy ra sự việc, Wang đã gọi cảnh sát và hai mẹ con được đưa vào viện để kiểm tra, điều trị vết thương.

Cô gái bị trầy xước nhiều chỗ, chóng mặt và phải truyền dịch. Mẹ của cô, bà Yan Youzhen, bị thương nặng.

Phóng viên đã xem xét chẩn đoán của bác sĩ và thấy mẹ của Wang bị gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi, gãy đốt sống.

Phía Liên đoàn Phụ nữ huyện Xác Sơn cho biết họ đã nhận được thông tin và đang trong quá trình xác minh vụ việc.

