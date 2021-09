Cô gái Trung Quốc bị bảo vệ lôi rách váy áo khi tranh cãi

Tranh cãi với hành khách trên tàu điện ngầm, Zhengmei bị nhân viên an ninh lôi rách vách áo, lộ cả nội y khi cưỡng chế cô xuống tàu.

Chiều 30/08, ban quản lý tàu điện ngầm Tây An Metro (Trung Quốc) nhận được báo cáo về vụ tranh cãi của một phụ nữ và hành khách trên tàu. Lực lượng bảo vệ nhanh chóng có mặt để giải quyết.

Tuy nhiên, video do dân mạng ghi lại vụ việc được lan truyền trên diễn đàn khiến nhiều người xem bị sốc.

Trong clip, người phụ nữ tên Zhengmei bị nhân viên an ninh cưỡng chế đưa xuống khỏi tàu. Người này hét lớn và cố gắng chống đối. Trong lúc giằng co, bảo vệ đã kéo tuột váy và làm rách áo của nữ hành khách.

Cô gái bị nhân viên an ninh kéo rách đồ khi cưỡng chế xuống tàu. Ảnh cắt từ clip.

Túi xách, đồ đạc của cô gái vương vãi trên sàn, quần áo bị kéo xộc xệch, thậm chí rách cả nội y. Song cô vẫn cố thủ, bám vào chiếc cột sắt và không chịu bước xuống, đồng thời la hét kêu cứu.

Một số nhân chứng cho biết Zhengmei đã nói chuyện điện thoại quá lớn, điều đó khiến người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh khó chịu. Người đàn ông đã quát cô, sau đó bẻ gãy ô và đòi hành hung.

Nhiều người bức xúc, cho rằng hành vi của bảo vệ đối với cô gái là không thể chấp nhận. Ảnh cắt từ clip.

Zhengmei cãi lại, đòi ông ta đền chiếc ô. Khi người xung quanh can ngăn, khuyên nên bình tĩnh, cô to tiếng luôn với họ. Người ta đã báo cáo cho phía an ninh để xuống xử lý.

Trả lời truyền thông, đại diện Tây An Metro cho biết người phụ nữ trong clip đã có tranh cãi với một hành khách, sau đó to tiếng với những người khác trên tàu. Trật tự chuyến tàu bị ảnh hưởng buộc nhân viên an ninh phải can thiệp và buộc cô rời khỏi đó.

Người đại diện cũng mong hành khách thông cảm với hành động của nhân viên an ninh, đề nghị mọi người cần có thái độ và cách hành xử văn minh khi tham gia phương tiện giao thông công cộng.

Tuy nhiên, nhiều tỏ ra không hài lòng với phản hồi này và chỉ trích rằng "đây là hành động quấy rối, nhân viên bảo vệ không thể xé quần áo của người ta như thế".

Sự việc vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Có người còn cho rằng cô gái nên kiện nhân viên an ninh khi đã có hành vi làm nhục cô giữa chốn đông người.