Cô gái trốn thoát ngoạn mục sau khi bị bắt cóc gần một năm ở Mỹ

Một người phụ nữ trốn thoát một cách ngoạn mục sau khi bị bạn trai giam giữ gần một năm. Cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ tại một trạm xăng ở New Jersey (Mỹ) vào ngày 7/2.

Người phụ nữ, được nhìn thấy trên camera an ninh, đang khóa cửa hàng tại trạm xăng vào ngày 7/2. Ảnh: Bobby Madaan/ Insider.

James Parrillo Jr., 57 tuổi, bị buộc tội bắt cóc một người phụ nữ mà ông ta gặp ở New Mexico vào năm ngoái. Parrillo đã hành hung nạn nhân trong một ngôi nhà họ thuê ở quận Burlington, CNN dẫn một tuyên bố từ Tổng chưởng lý New Jersey Matthew Platkin.

Bobby Madaan, chủ trạm xăng, cho biết người phụ nữ xông vào cửa hàng của ông vào ngày 7/2 và ông nghe thấy tiếng la hét. Cô chạy vào bên trong cửa hàng và khóa cửa lại.

Madaan cho biết ông nhìn thấy một người đàn ông chạy phía sau người phụ nữ này, nhưng khi không thể vào được cửa hàng đã khóa, anh ta quay lại và bỏ đi.

“Cô ấy đã khóc. Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy đã bị bắt cóc khoảng một năm”, ông Madaan nói.

Ông Madaan cho biết người phụ nữ có vết hằn trên cổ, mặc quần đùi và áo sơ mi mỏng, không đi giày. Theo chia sẻ của ông Madaan, người phụ nữ đã nói với ông rằng cô bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát sau khi nhìn thấy một chốt trên cửa của trạm xăng trong lần ghé thăm trước đó.

Madaan cho biết người phụ nữ đã lên kế hoạch trốn thoát khỏi kẻ bắt cóc bằng cách chạy đến trạm xăng và nhốt mình bên trong khi có cơ hội. Parrillo đi theo người phụ nữ đến trạm xăng và định mở cửa nhưng rời đi khi thấy cửa bị khóa, theo nhà chức trách.

Parrillo bị buộc tội bắt cóc. Ảnh: Cảnh sát bang New Jersey.

Sau khi trấn an người phụ nữ, ông Madaan cho biết cả hai đã gọi cảnh sát. Tổng chưởng lý cho biết Parrillo đã bị bắt vào ngày 7/2.

Người phụ nữ đã gặp Parrillo tại một trạm xăng ở New Mexico khoảng một năm trước đó - khi ông ta sử dụng cái tên “Brett Parker”, New York Post dẫn thông tin từ văn phòng tổng chưởng lý New Jersey.

Parrillo đề nghị chở cô đến Arizona, và cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên, theo chia sẻ của cô, sau khoảng một tháng, Parrillo đã tấn công cô.

Khi đó, cặp đôi đã tới California và nạn nhân cảm thấy bị mắc kẹt trong mối quan hệ này, nhà chức trách cho biết. Trong thời gian bên nhau, Parrillo bị cáo buộc đã lấy đi điện thoại và thẻ ngân hàng của người phụ nữ, đồng thời chia tách cô khỏi gia đình, theo tổng chưởng lý.

Cặp đôi đến New Jersey vào khoảng tháng 12/2022. Ông Platkin đã gọi đây là một "vụ việc đáng lo ngại sâu sắc”.

Trong khi đó, Patrick J. Callahan, giới chức cảnh sát bang New Jersey, khẳng định “các cáo buộc bắt cóc và lạm dụng dưới bàn tay của bị cáo thể hiện cơn ác mộng kéo dài một năm mà nạn nhân phải chịu đựng, trải dài qua một số bang trên khắp đất nước”.

"Điều đó cuối cùng đã kết thúc tại đây - New Jersey", ông nói thêm.