Cô gái trẻ và mẹ ruột bị bắt vì buôn bán ma túy

Hiền cùng mẹ đã mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài ở TP Châu Đốc. Khám xét nơi ở của người này, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Chiều 12/9, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Hiền (25 tuổi) và mẹ ruột là Trần Thị Tuyết (53 tuổi, cùng ở phường Núi Sam) điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hiền (bên phải) cùng mẹ ruột bị bắt tạm giam. Ảnh: Tiến Tầm.

Khám xét nơi ở của Hiền, cảnh sát thu giữ nhiều tang liên vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy và tạm giữ hơn 320 triệu đồng.

Theo cảnh sát, Hiền cùng mẹ đã hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài và tìm nhiều cách che giấu hành vi phạm tội.

Sau thời gian điều tra, cảnh sát đã khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam Hiền cùng mẹ ruột.