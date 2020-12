Cô gái TP.HCM mặc áo khoe vòng eo 64 cm giữa phố

Ngày 4/12, hoạt động The Best Street Style thuộc khuôn khổ Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 thu hút sự tham gia của nhiều fashionista, mẫu nhí. Lâm Bảo Uyên (20 tuổi) lựa chọn trang phục có màu sắc nổi bật, tượng trưng cho những tia nắng. Bên cạnh đó, phom dáng áo tôn lên vòng eo 64 cm.

Nhiều thiết kế giúp tạo điểm nhấn như mẫu áo khoác in hình nhân vật hoạt hình. Bên cạnh đó, tổng thể nhìn gợi cảm nhờ sự góp mặt của áo cúp ngực.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

