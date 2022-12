Cô gái tốt nghiệp RMIT bỏ việc văn phòng, kinh doanh tranh hoa khô

Tốt nghiệp đại học có tiếng tại Việt Nam, nhưng sau vài năm chấp nhận an toàn với đời sống công sở, cô gái trẻ "lội ngược dòng" khởi nghiệp bán tranh hoa khô mới lạ.





Tôi là Nguyễn Khánh Hà, 28 tuổi, sống tại TP.HCM. Thay vì theo con đường làm công sở 8 tiếng/ngày ổn định, tôi lựa chọn công việc vất vả hơn.

Trong một lần lướt mạng xã hội, tôi bị thu hút bởi các khung tranh hoa khô độc đáo, tô điểm nhiều gam màu cho không gian sống của mọi người. Sau thời gian dài mày mò và đắn đo, tôi quyết định đánh liều bỏ việc đã gắn bó mấy năm để theo đuổi đam mê.

Trước đó, công việc văn phòng đảm bảo thu nhập hàng tháng nhưng khá an toàn, chưa phù hợp với tính cách mê khám phá và tìm tòi của tôi. Công việc tự do ngỡ thoải mái, nhưng lại bận rộn và có phần vất vả hơn. May sao từ ngày chuyển sang lĩnh vực mới, cuộc sống của tôi có bước ngoặt tốt hơn, thu nhập dần ổn định.

Cửa hàng xinh xắn đến nay hoạt động được hơn hai năm. Trong suốt thời gian này, shop luôn mở cửa đều đặn, dù ngày lễ cũng phục vụ khách hàng. Có những hôm việc nhiều, 5-6h sáng tôi đã đến tiệm để chuẩn bị đóng gói hoặc tranh thủ sáng tạo thêm sản phẩm mới theo đơn đặt hàng.

Trên quãng đường di chuyển, tôi thường cần một chút âm nhạc để duy trì sự tỉnh táo và lấy tinh thần tích cực. Với phương châm tối ưu thời gian cho công việc, tôi cài thêm công nghệ AI cho chiếc xế cưng. Trợ lý giọng nói trên ôtô khá hữu ích, có thể giúp tôi mở bài hát trong khi vẫn tập trung lái xe. Hôm nay, tôi muốn nghe một chút âm nhạc đương đại.

“Mở album Hoàng Thùy Linh”, tôi chỉ cần nói câu lệnh ngắn, trợ lý Kiki lập tức chơi nhạc rộn ràng, đánh thức năng lượng buổi sáng.

Hoặc đôi khi để đỡ nhàm chán và lãng phí thời gian di chuyển, tôi gọi Kiki đọc tin tức đang diễn ra. Việc tìm ý tưởng, mày mò tạo ra món đồ thủ công chiếm phần lớn thời gian mỗi ngày nên những lúc lái xe, tôi tranh thủ cập nhật tin tức như giá xăng, giá điện, xu hướng nghệ thuật mới ở trong và ngoài nước... Tôi có thể ra yêu cầu đơn giản như “đọc tin giải trí”, Kiki sẽ tìm nguồn uy tín và mới nhất để đọc.

Trở lại với hành trình làm tranh hoa khô, tôi nghĩ "chìa khóa" mở ra cuộc sống mới là theo đuổi đam mê đến cùng và dám vượt qua vùng an toàn của bản thân. Nếu tôi cứ mãi sợ vấp ngã, có lẽ đã không có những sản phẩm khung tranh hoa khô được mọi người đón nhận như bây giờ. Thực tế, không nhiều bạn bè dám bỏ công việc ổn định như tôi, nhất là trong độ tuổi có nhiều cơ hội thăng tiến.

Đôi lúc, tôi cũng tiếc tấm bằng đại học và khóa đào tạo tại Mỹ, nhưng công việc văn phòng thật sự không dành cho mình.

Thời điểm bắt đầu, tranh hoa khô còn khá mới với số đông. Ra mắt sản phẩm đầu tiên, tôi không ngờ được ủng hộ nhiều đến vậy. Nhờ khách hàng thích thú, tin tưởng đặt hàng, việc kinh doanh dần ổn định. Càng về sau, khách hàng càng cho tôi nhiều ý tưởng để phát triển thêm các dòng sản phẩm với đa dạng kiểu mẫu.

Ban đầu là những khung tranh đơn giản, sau đó là các yêu cầu đặt hàng đặc biệt hơn. Đôi khi, các cặp đôi cũng tìm đến tôi hỗ trợ trang trí tiệc cưới của họ theo phong cách mới lạ.

Để làm ra tranh hoa khô có chất lượng tốt nhất, tôi thường lui đến các chợ hoa đầu mối. Với những chợ ít quen thuộc, tôi phải di chuyển theo bản đồ. Ở thời đại 4.0, công nghệ giúp ích tôi nhiều trong việc lái xe. Những lúc này, trợ lý Kiki phát huy hết sự tiện dụng khi tôi chỉ cần nói ra địa chỉ, tên địa điểm là bản đồ sẽ hiện lên.

Hôm nay, Kiki dẫn tôi đến chợ hoa nổi tiếng Hồ Thị Kỷ, quận 10. Tôi thường đi nhầm đường nên Kiki là giải pháp tiện lợi giúp tôi tìm ra lộ trình di chuyển trong lúc lái xe và vẫn đảm bảo an toàn.

Bất cứ công việc gì cũng cần đặt hết tâm sức cho nó. Để tạo nên khung tranh hoa khô ưng ý, tôi dành nhiều thời gian trao đổi cùng khách hàng với độ tỉ mỉ và kiên nhẫn. Từng chi tiết được bàn bạc kỹ lưỡng, từ kích thước khung tranh đến tông màu, thông điệp bằng chữ, loại hoa, hình dáng mong muốn...

Suốt quá trình thực hiện, tôi luôn chụp ảnh và nhờ khách hàng xem qua để đảm bảo đi đúng hướng. Sản phẩm tranh hoa khô thường được đặt làm kỷ niệm các dịp quan trọng như sinh nhật, ngày cưới, tặng cho người yêu hoặc gia đình, do đó yêu cầu thẩm mỹ sẽ cao.

Sau khi hoàn thành, tôi nhờ khách hàng duyệt lần cuối. Nếu còn gì chưa ổn, tôi sẽ chỉnh sửa cho hợp lý. Đến khi khách hàng hài lòng, tôi tiến hành đóng gói và gửi đi. Một vài khách hàng ở xa đặt hàng với yêu cầu đặc biệt, tôi phải trực tiếp gặp họ để trao đổi chi tiết, tìm ra ý tưởng hợp gu.

Hôm nay, tôi tự lái xe đi giao khung tranh kỷ niệm 5 năm ngày cưới cho một khách hàng ở Bình Dương. Vì không biết đường, tôi nhờ đến giúp đỡ của trợ lý Kiki. Sử dụng Kiki giúp tôi tiết kiệm thời gian và có lộ trình di chuyển an toàn.

Chỉ cần yêu cầu “Dẫn đường đến Lái Thiêu, Bình Dương”, Kiki đưa ra hướng dẫn cụ thể trên bản đồ.

Quãng thời gian lái xe hơn một tiếng rưỡi một mình khá trống trải nên tôi gọi trợ lý Kiki tuần tự phát những ca khúc yêu thích. Khi hết bài, muốn bật nhạc mới, tôi chỉ cần bấm nút điều khiển giọng nói trên vô lăng rồi nói “mở bài” và “tên bài hát”.

Kiki còn hỗ trợ tìm nhạc qua lời bài hát, tên ca sĩ, album, dòng nhạc... nên khá thuận tiện khi sử dụng. Nếu thích bài hát đang phát, tôi cũng có thể gọi Kiki thêm vào danh sách yêu thích dễ dàng.

Công việc bận rộn nhưng nhờ trợ lý Kiki giúp sức, khoảng thời gian lái xe của tôi được tận dụng tối đa. Trước đây, tôi khá loay hoay khi cần chuyển bài hát hay tìm bản đồ trong lúc lái xe. Nhưng từ ngày có Kiki, tôi cảm thấy an tâm và tập trung đánh lái hơn.

Kinh doanh có mặt lợi là được làm những thứ mình thích, toàn quyền quyết định những dự án đang làm, nhưng gần như tự làm tất cả. Như hôm nay, trở về từ Bình Dương, tôi còn phải ghé cửa hàng để xem tình hình, nhân viên bán thời gian đã sắp xếp ổn chưa, đồng thời kiểm tra các đơn hàng tiếp theo có yêu cầu gì đặc biệt.

Về cơ bản, mỗi sản phẩm tạo ra cho khách hàng là niềm vui nhỏ của tôi. Đôi khi gặp khách kỹ tính, tôi cũng chịu khó bỏ nhiều thời gian để sản phẩm đẹp, khách ưng ý, mình cũng vui lây. Hành trình mới này có hơi vất vả, nhưng nó không chỉ là việc kinh doanh mà còn là sở thích nên tôi luôn tận hưởng, cố hết mình tạo nên những món quà ý nghĩa dành cho khách hàng.