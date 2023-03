Cô gái thủng màng nhĩ sau khi xem concert thần tượng

Vì âm thanh quá lớn ở sân vận động tại Australia, Bella Bauer bị thủng màng nhĩ và phải băng bó tai, điều trị trong 2 tuần.

Bella Bauer bị thủng màng nhĩ do đi xem buổi biểu diễn ca nhạc.

Trong một clip đăng trên TikTok vào 1/3, Bella Bauer chia sẻ hình ảnh một bên tai được băng bó và các loại thuốc kháng sinh được kê đơn.

Cô tuyên bố bị thủng màng nhĩ khi tham dự buổi diễn của Harry Styles, cựu thành viên nhóm One Direction ở Gold Coast, Australia hôm 28/2, khi đám đông hét lên theo lời bài hát As It Was, theo Straits Times.

"Nếu bạn thắc mắc câu hát 'leave America' trong sân vận động lớn đến mức nào thì đây, thủng màng nhĩ tôi luôn, nhưng đáng giá", cô chú thích, cho biết thêm phải băng bó tai trong 2 tuần.

Theo Mayo Clinic, màng nhĩ bị thủng thường tự lành trong vài tuần mà không cần điều trị, dù một số trường hợp có thể cần phẫu thuật. Tình trạng này cũng có thể dẫn đến mất thính giác hoặc nhiễm trùng tai.

Fan nữ phải băng tai và điều trị trong 2 tuần.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nghe tiếng ồn trên 70 decibel, ví dụ như tiếng máy thổi dọn lá rụng, trong một thời gian dài có thể làm tổn thương thính giác.

Tiếng ồn trên 120 decibel, chẳng hạn như khi một người đứng cạnh còi xe cứu thương, có thể gây hại ngay lập tức cho tai.

Mức độ tiếng ồn trung bình tại một buổi concert là khoảng 100 decibel.

Hồi đầu tháng 2, fan nữ tên Tan (22 tuổi) chia sẻ câu chuyện bị lừa tiền khi mua vé xem biểu diễn ca nhạc của thần tượng.

Cụ thể, trước buổi biểu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Seventeen vào tháng 10/2022 tại Singapore, Tan được một người trên Telegram hứa sẽ bán lại cho cô 2 vé VIP và 15 phút ở hậu trường gặp nhóm nhạc với giá 1.104 SGD ( 833 USD ).

Nhưng sau khi chuyển tiền cho người bán qua PayNow, Tan nhanh chóng bị người này cắt đứt liên lạc. Cuối cùng, nhờ có thêm vé được phát hành khoảng một tuần trước buổi diễn, Tan cũng mua được vé thông qua một đại lý được ủy quyền. Cô cũng báo cáo vụ việc với cảnh sát.