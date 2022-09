Cô gái Singapore gây tranh cãi khi mua váy thiết kế 188 USD ở Việt Nam

Chiếc váy hoa lụa được Leeshuhadah đặt may theo yêu cầu trong chuyến du lịch Việt Nam khiến dân mạng tranh luận về giá bán.

Thay vì chọn đặc sản hay đồ lưu niệm, Leeshuhadah (22 tuổi) vào Bebe Tailor, cửa hàng may ở Hội An, để đặt đầm thiết kế riêng. Lấy cảm hứng từ chiếc maxi màu đỏ hồng được bán phổ biến, cô đưa mẫu cho chủ tiệm yêu cầu làm tương tự.

“Ở đây có rất ít cơ sở mà nhân viên may trực tiếp tại chỗ. Qua tìm hiểu, tôi tới Bebe và choáng ngợp khi bên trong có quá nhiều loại vải để lựa chọn. Được biết, địa điểm này có 3 chi nhánh tại Hội An và khá nổi tiếng”, cô nói với Asia One.

Sau khi nghe thợ may tư vấn, Leeshuhadah hoang mang và phân vân không biết chất liệu nào phù hợp. Những người bạn đi cùng quyết định giúp cô.

Leeshuhadah phấn khích khi may được bộ đồ ưng ý. Ảnh: Screengrabs.

Vừa cho thợ xem mẫu, Leeshuhadah còn diễn tả ý muốn qua hành động, hy vọng họ hiểu được. Chỉ sau 3 tiếng, chiếc váy được hoàn thành.

Khi cô gái 22 tuổi bước ra khỏi phòng thử đồ, bạn cô gật đầu tâm đắc: “Hình dáng của váy khá tuyệt”.

Leeshuhadah ngắm nghía trong gương, xoay vài vòng tỏ vẻ thích thú vì thành phẩm đẹp quá sức tưởng tượng.

Trở về nước, cô nàng chia sẻ toàn bộ quá trình trải nghiệm của bản thân trên kênh video với hơn 40.000 người theo dõi. Nội dung sau khi đăng tải thu hút hàng nghìn bình luận.

Bên cạnh lời khen, một số người tỏ ra khó hiểu với số tiền mà Leeshuhadah đã trả cho chiếc váy.

“Quá đắt cho một chiếc váy, trông nó không có gì đặc biệt”, “Tôi có thể mua với giá rẻ hơn”, “Váy thiết kế mà như hàng chợ” là một số bình luận được để lại.

Trước dư luận trái chiều, Leeshuhadah đính chính bản gốc được bán trên trang thương mại Asos với giá 181,99 USD , rẻ hơn 7 USD so với cô mua. Tuy nhiên, chất liệu của nó 100% từ polyester. Còn đầm cô sở hữu hoàn toàn làm bằng lụa cao cấp, được dệt thủ công từ tơ tằm Việt Nam.

“Nếu muốn giá tốt hơn, các bạn có thể tìm mua ở chợ Bến Thành, TP.HCM. Nhưng thời gian chờ đợi lâu và không đa dạng loại vải”, cô nói.