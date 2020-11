Cô gái phẫu thuật cắt dạ dày để làm người mẫu

Taylor Ragano từng bị bạn bè bắt nạt và muốn bỏ học vì có ngoại hình khác biệt.

Taylor Ragano (đến từ Texas, Mỹ) quyết định phẫu thuật giảm cân ở tuổi 23 để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và sự nghiệp người mẫu. Mức cân nặng cao nhất cô có là 100 kg nhưng hiện còn khoảng 43 kg, theo Fox News.

"Tôi đã thử ăn kiêng và có kết quả nhưng rồi mọi thứ lại trở về như cũ. Đó là lý do khiến tôi phải nhờ đến sự can thiệp của phẫu thuật. Ngoài ra, tôi còn bị tiểu đường, suy giáp, đau cơ nên nhờ bác sĩ vẫn là lựa chọn an toàn nhất", Ragano nói.

Taylor Ragano từng bị trêu chọc vì có thân hình mũm mĩm. Ảnh: @taytay_transformation.

Vì có ngoại hình khác biệt với bạn bè đồng trang lứa, cô cho biết mình luôn được xếp vào các lớp giáo dục đặc biệt từ mầm non đến năm cuối trung học. Sự bắt nạt Ragano phải chịu đựng trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường khiến cô cảm thấy không còn động lực.

Cô tâm sự: "Tôi thường trốn học vì không thích trường lớp. Sau khi tốt nghiệp vào năm 21 tuổi, cân nặng của tôi tăng vọt".

Sau khi thực hiện phương pháp cắt bỏ dạ dày, Ragano cho biết mình có nhiều năng lượng hơn để học tiếp bằng thạc sĩ. Ngoài ra, làm người mẫu trong lĩnh vực thời trang cao cấp là điều cô mong muốn để truyền cảm hứng đến ai có hoàn cảnh tương tự.

Taylor Ragano hiện có thân hình quyến rũ sau khi phẫu thuật cắt dạ dày. Ảnh: @taytay_transformation.

Taylor Ragano tiết lộ một trong những bí quyết giúp cô duy trì cân nặng hiện tại là ngừng ăn trước khi cảm thấy no. Theo đó, cô thường kiểm soát khẩu phần ăn và nạp khoảng 800-1.000 calories/ngày.

Đôi khi, cô thực hiện chế độ ăn kiêng keto và tránh đồ ngọt. Hơn nữa, việc tập thể dục 3 lần/tuần với các hoạt động bơi lội, chạy ngoài trời giúp cô thư giãn và dẻo dai hơn.

"Nếu có thể đưa ra lời khuyên cho bản thân khi đó, tôi đã nói rằng hãy có niềm tin và hy vọng rồi sự chăm chỉ sẽ được đền đáp. Bạn phải dành thời gian, công sức của mình để đạt được điều gì đó trong cuộc sống", Taylor Ragano dành lời khuyên cho các cô gái có hoàn cảnh giống mình.