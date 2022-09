Cô gái ở Thái Bình bị 5 người lừa bán lấy 2,5 triệu đồng

Nữ nạn nhân dưới 16 tuổi đã bị 5 người lừa bán sang Hải Phòng với giá 2,5 triệu đồng.

Chiều 6/9, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can tham gia vụ mua bán người dưới 16 tuổi, gồm: Lê Trung Sơn (16 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Phạm Duy Phúc (18 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Hà Thị Vân Khánh (23 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Trần Xuân Thành (18 tuổi), Nguyễn Văn Trường (22 tuổi, cùng trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng). Các quyết định, lệnh bắt này đã được VKSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, mới đây, một gia đình trình báo với cơ quan chức năng về việc có con gái là M. dưới 16 tuổi bị lừa bán cho các đối tượng ở TP Hải Phòng. Qua xác minh, lực lượng công an đã xác định được 5 bị can nêu trên tham gia vào đường dây mua bán người.

Tại cơ quan điều tra, Sơn và Phúc khai do cần tiền nên sử dụng tài khoản Facebook đăng tin tuyển người làm việc tại các quán karaoke ở Thái Bình với mức lương cao. M sau đó đã mắc bẫy.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của bị hại, Sơn và Phúc đã đưa M. tới Hải Phòng và câu kết với 3 bị can còn lại để bán M. lấy 2,5 triệu đồng.