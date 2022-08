Cô gái ở show hẹn hò tăng 13 kg trong 3 tuần

Diễn viên Kim Joo Yeon đã tăng 13 kg để giành chiến thắng trong một chương trình truyền hình thực tế về hình thể.

Theo Allkpop, tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế về hình thể Battle Gram lên sóng vào ngày 26/8 với sự tham gia của 8 thí sinh gồm nam lẫn nữ. Họ thực hiện các thử thách khác nhau để trở thành vận động viên thể hình hàng đầu.

Nhiệm vụ đầu tiên của ban tổ chức dành cho 8 thí sinh là tăng cân nhanh chóng trong 3 tuần. Ban đầu, các thí sinh còn do dự. Nhưng khi được ban tổ chức thông báo thưởng tiền mặt tùy theo mức độ tăng cân, họ tỏ ra hào hứng.

Kim Joo Yeon tăng 13 kg để chiến thắng thử thách.

Một trong số các thí sinh gây chú ý là nữ diễn viên Kim Joo Yeon. Cô tăng 13 kg trong vòng 3 tuần để giành chiến thắng ở thử thách đầu tiên của chương trình.

Trước khi chương trình phát sóng, Kim Joo Yeon chia sẻ trên trang cá nhân về bí quyết tăng cân nhanh chóng.

Cô viết: "Điều quan trọng nhất là không tập thể dục, các món tráng miệng sau bữa ăn là điều bắt buộc, tối đa hóa lượng calo dung nạp được bằng cách tránh hải sản, thịt nạc kết hợp đồ uống khi bạn đang ăn".

Kim Joo Yeon chia sẻ phải ăn liên tục, chỉ dừng lại trước khi bước lên giường đi ngủ, thực đơn là các món đồ chiên, xào và nhiều chất béo.

Trước đó, Kim Joo Yeon là thí sinh tham gia show hẹn hò Eden, Descendants of Instinct. Cô sinh năm 1995 là người mẫu, diễn viên và nhà sáng tạo nội dung trực tuyến. Cô đã tham gia nhiều chương trình truyền hình, trong đó có show hẹn hò Summer Night with You được phát hành vào tháng 10/2021.

Kim Joo Yeon có hình thể đẹp, gợi cảm. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ các kinh nghiệm giảm cân, giữ dáng, làm đẹp da...

Eden, Descendants of Instinct là phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle. Trong chương trình, 9 thí sinh nam và nữ sống chung một nhà để tìm tình yêu đích thực. Ngay khi lên sóng vào ngày 14/6, chương trình bị chỉ trích thậm tệ vì nội dung phản cảm. Ở tập đầu tiên, các thành viên trong chương trình xuất hiện với bộ đồ bơi sau đó cùng nhau tham gia trò chơi ném bóng. Khi chơi, họ có nhiều cảnh đụng chạm, tiếp xúc cơ thể.