Cô gái nổi tiếng nhất show hẹn hò nhận lời yêu huấn luyện viên thể hình

Song Ji A là cô gái được yêu thích nhất chương trình. Cô nhận lời tỏ tình từ 3 thí sinh nam và quyết định hẹn hò huấn luyện viên thể hình Kim Hyeon Joong.

Ngày 8/1, hai tập cuối của Single's Inferno lên sóng. Kết thúc chương trình, 4 cặp được tạo nên. Gây bất ngờ với khán giả nhất là việc Ji Yeon lựa chọn ra về với Moon Se Hoon. Trong suốt 6 tập đầu tiên, khi Moon Se Hoon liên tục bày tỏ tình cảm, Ji Yeon từ chối. Cô tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi Se Hoon bắt chuyện và cho biết chàng trai không phải mẫu người lý tưởng của cô.

Ji Yeon quyết định hẹn hò cùng Moon Se Hoon.

Tuy nhiên, cuối tập 6, nhờ chiến thắng thử thách đấu vật chương trình đưa ra, Se Hoon có cơ hội mời Ji Yeon đến đảo thiên đường. Tại đây, Ji Yeon thay đổi quan điểm về Se Hoon. Cô ấn tượng bởi sự ân cần, quan tâm của Se Hoon và quyết định hẹn hò với chàng trai. Ji Yeon sinh năm 1997, hiện theo học ngành khoa học thần kinh tại Đại học Toronto (Canada). Trong khi đó, Se Hoon sinh năm 1995, đang kinh doanh nhà hàng.

Song Ji A - cô gái nổi tiếng nhất chương trình - được tới 3 chàng trai lựa chọn là vũ công Cha Hyun Seung, người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình Kim Hyeon Joong và diễn viên Choi Si Hun. Cuối cùng, Song Ji A chọn hẹn hò với Kim Hyeon Joong. Từ đầu chương trình, Kim Hyeon Joong và Ji A đã dành tình cảm cho nhau. Song Ji A sinh năm 1997, hiện là blogger thời trang. Nhờ sự nổi tiếng ở show hẹn hò, cô có gần hai triệu người theo dõi.

Kim Hyeon Joong và Song Ji A luôn dành tình cảm cho nhau từ đầu chương trình.

Hai cặp còn lại được tạo bởi Single's Inferno là So Yeon và Oh Ji Taek, Kim Jun Sik với An Ye Won.

Single's Inferno là chương trình hẹn hò của Hàn Quốc, được ví như bản sao của Too Hot To Handle. Trong chương trình, 5 chàng trai và 4 cô gái được đưa tới đảo hoang để sống trong 9 ngày. Trong thời gian đó, họ cùng nấu ăn, trò chuyện và tham gia thử thách do chương trình đưa ra để tìm hiểu nhau. Người chiến thắng trong mỗi thử thách có cơ hội chọn một người khác giới họ muốn tìm hiểu để cùng tới đảo thiên đường. Tới tập 5, 3 thành viên mới xuất hiện ở chương trình.