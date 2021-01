Cô gái Mỹ được chọn đọc thơ trong lễ nhậm chức của ông Biden

Năm 2013, Amanda Gorman trở thành đại biểu thanh thiếu niên của Liên Hợp Quốc. Được biết, nhà hoạt động xã hội Malala Yousafzai là người truyền cảm hứng cho Amanda. Đến năm 2014, cô đạt danh hiệu Nhà thơ trẻ của Los Angeles. Một năm sau, nữ sinh Đại học Harvard xuất bản tập thơ The One for Whom Food Is Not Enough. Ảnh: Gates Discovery Center.