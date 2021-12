Cô gái lừa hơn 600 triệu của mẹ người yêu

Oanh xin mẹ bạn trai 640 triệu đồng với lý do phục vụ việc kinh doanh cùng bạn trai nhưng sau đó đã tư lợi, sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Trần Kiều Oanh (25 tuổi, ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội, tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Kiều Oanh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo điều tra, tháng 12/2020, Oanh có quan hệ tình cảm với anh S. (28 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) rồi chuyển tới ở cùng nhà bạn trai.

Do sức khỏe suy giảm, phải điều trị tại bệnh viện, anh S. giao Oanh quản lý việc bán nước hoa trên mạng và quản lý tài khoản ngân hàng để kinh doanh.

Tháng 8 năm nay, Oanh nói cần tiền để lấy hàng kinh doanh nên nên nhờ mẹ anh S. chuyển cho 640 triệu đồng. Sau đó, bị can không dùng tiền kinh doanh mà để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, công an xác định trong thời gian được giao quản lý việc kinh doanh nước hoa, Oanh còn sử dụng tài khoản Facebook order nước hoa của anh S. để lừa đảo tiền của nhiều người khác.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.