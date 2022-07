Cô gái lên mạng xã hội mua cần sa để bán cho khách

Trong lúc mang hộp cần sa đi bán, cô gái 20 tuổi bị công an bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang lập hồ sơ xử lý Bế Bình An (sinh năm 2002, trú tại phường Tân An, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/7, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy An có biểu hiện nghi vấn khi xuất hiện tại ngõ 45 phố Trần Thái Tông. Khi công an kiểm tra hành chính, cô gái này đã tự nguyện giao nộp 1 hộp nhựa chứa cần sa được mang đi bán cho khách.

Tổ công tác đã lập biên bản đưa người cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh.

Tại cơ quan công an, An khai bản thân từng sử dụng cần sa. Khi có người hỏi mua cần sa, cô gái này lên mạng xã hội đặt và đi giao cho khách.