'Cô gái không xương' chuyên đóng phim kinh dị

Trước khi được nhiều đạo diễn phim kinh dị để mắt, Marina Mazepa được chú ý tại nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng. Năm 2016, Mazepa tham gia chương trình So You Think You Can Dance Ukraine và giành giải ba. Cô sau đó tham dự France's Got Incredible Talent và vào đến vòng chung kết. Nghệ sĩ múa cũng tham gia America's Got Talent 2019 nhưng chỉ dừng lại ở vòng bán kết. Ảnh: @marina_mazepa.