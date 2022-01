Cô gái Hàn Quốc bị cắt tai ở hộp đêm

Sau khi trở về từ hộp đêm, nạn nhân thấy phần sụn, vành tai sau của mình bị cắt bỏ. Cô lập tức đi cấp cứu và báo cảnh sát để làm rõ vụ việc.

Theo Nate, ngày 13/1, Sở cảnh sát quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) đã gọi các bên liên quan tới lấy lời khai.

Cụ thể, nạn nhân đã đến hộp đêm ở Nonhyeon-dong (quận Gangnam, Seoul) với bạn bè vào ngày 9/1 để tiệc tùng.

Không lâu sau, cô được một nhân viên ở đây phát hiện trong trạng thái say xỉn và phần tai chảy máu.

Hình ảnh vết cắt trên tai được nạn nhân đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Nate.

Người này đã gọi cấp cứu thông qua tổng đài 115, song nạn nhân từ chối đi bệnh viện nên chỉ sơ cứu vết thương và trở về nhà.

Vài giờ sau, cô thấy vết thương ở tai trở nên nghiêm trọng hơn nên vội đi cấp cứu và báo cảnh sát về vụ việc.

Đồng thời, nạn nhân cũng đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội.

"Tôi ở hộp đêm từ 11h30 tới 13h30. Trong khoảng thời gian đó, phần tai của tôi đã bị cắt. Tôi chỉ nhận ra điều này khi tỉnh rượu vào hôm sau", Nate dẫn lại bài đăng của nạn nhân.

Phần sụn và vành tai sau của cô bị thương nặng. Vết thương đó chỉ có thể gây ra bằng vật sắc nhọn như dao, kéo, không thể do va đập.

Ngay khi sự việc lan rộng trên mạng xã hội, quản lý hộp đêm nơi xảy ra sự việc nhanh chóng lên tiếng.

Họ khẳng định nhân viên đã lập tức gọi cấp cứu khi thấy cô trong tình trạng không tỉnh táo, tai chảy máu, song cô đã từ chối lên xe cứu thương.

Kết quả phân tích từ camera an ninh của hộp đêm cho thấy nạn nhân đã tiệc tùng, uống rượu với bạn bè và cùng nhau rời đi. Phía cảnh sát cũng tiết lộ theo đoạn clip trích xuất từ camera, có một số cảnh nạn nhân bị vấp ngã do say xỉn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác của sự việc thông qua camera tại hộp đêm.

Câu chuyện được nạn nhân chia sẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng xã hội xứ kim chi.

Một số ý kiến bày tỏ lo lắng, cho rằng vụ việc thể hiện nỗi sợ hãi bị tấn công hàng ngày của phụ nữ nước này trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ quấy rối nhằm vào phái nữ xảy ra.

Nhiều phụ nữ Hàn Quốc bị nam giới tấn công vô cớ, đặc biệt ở nơi công cộng như ga tàu, bến xe. Ảnh: Reuters.

Tháng 8/2020, cảnh sát điều tra một nam sinh viên vì cố tình nhổ nước bọt vào phụ nữ trên đường phố.

Trước đó 2 tháng, một người đàn ông 32 tuổi đã đánh gãy xương gò má của một cô gái mà anh ta tình cờ gặp tại ga Seoul. Cảnh sát không chứng minh được động cơ của người này là lòng căm ghét nữ giới. Sự việc cũng khiến nhiều phụ nữ phẫn nộ.

"Tôi tin rằng mình có thể trở thành mục tiêu tấn công chỉ vì là phụ nữ. Tôi phải rất cẩn thận khi đi bộ về nhà từ ga tàu điện ngầm vào ban đêm. Khá buồn, nhưng đây là thực tế", một cô gái 25 tuổi ở Seoul chia sẻ.

Theo thống kê, tội phạm chống lại phụ nữ đang có xu hướng gia tăng ở xứ kim chi. Các vụ tấn công được ghi nhận đã tăng từ 45.306 vào năm 2015 lên 52.876 vào năm 2019.

Theo báo cáo do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình công bố năm 2020, chỉ 27,6% phụ nữ trên 13 tuổi trả lời rằng họ cảm thấy xã hội của họ rất an toàn hoặc tương đối an toàn.