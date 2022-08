Cô gái giả mạo công an khiến người đàn ông 'sập bẫy'

Giả danh nữ cảnh sát, Bình đến nhà người đàn ông quen qua mạng rồi trộm cắp tài sản.

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết vừa khởi tố bị can đối với Hà Thị Bình (SN 1999, trú tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Trước khi bị bắt, Bình mua bộ quần áo giống trang phục cảnh sát mặc vào chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Lấy tên giả là “Hà Minh Anh”, bị can giả danh nữ cán bộ công an để làm quen mọi người

Sau vài lần hẹn hò, anh T. (quê Thanh Hóa) đã "sập bẫy". Từ tháng 9/2021, Bình thường xuyên đến nơi ở của anh T. tại một chung cư cao cấp ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Trong khi dọn dẹp nhà giúp bạn trai, Bình đã vào phòng ngủ của chị gái anh T. lấy cắp trang sức. Ngoài ra, bị cáo còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu thuê trọ.

Hà Thị Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Cuối tháng 8/2021, qua nhân viên môi giới giới thiệu, chị L. biết Bình đang cần người ở ghép nên đã liên lạc để đến ở cùng. Bình xưng danh là Hoài Lê, nói căn hộ còn 2 phòng cho thuê với giá 4,7 triệu đồng/tháng. Bên thuê phải đóng tiền phòng 3 tháng và đặt cọc tiền phòng 1 tháng, tổng cộng là 18,8 triệu đồng.

Ngày 30/8/2021, Bình yêu cầu chị L. phải chuyển 5 triệu đồng để giữ phòng. Vài hôm sau, Bình tiếp tục yêu cầu chị L. chuyển tiền thuê 3 tháng tiền nhà nếu không sẽ cho người khác thuê. Sau khi nhận được tiền, bị can rời khỏi căn hộ trên và cắt đứt liên lạc.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tài sản mà Hà Thị Bình trộm cắp tại nhà anh H.K.T. là 8 triệu đồng. Số tiền Bình chiếm đoạt của chị L. là 18,8 triệu đồng.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại của Hà Thị Bình, đề nghị liên hệ Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm (gặp cán bộ điều tra Hoàng Văn Mạnh, ĐT: 0357.693.123) để cung cấp thông tin để được giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.