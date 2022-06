Cô gái được chú ý nhất show hẹn hò tai tiếng

Eden, Descendants of Instinct là phiên bản Hàn Quốc của show hẹn hò Mỹ To Hot to Handle. 8 thí sinh gồm 4 nam và 4 nữ sống chung trong một căn nhà. Hiện tại, sau 2 tập phát sóng, họ chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào ngoài tên. Mục đích của chương trình là để các thí sinh tìm được tình yêu đích thực mà không bận tâm đến xuất thân, thu nhập, nghề nghiệp...