Cô gái da màu ngoại cỡ làm người mẫu cho Kim Kardashian, Beyoncé

Không chỉ mang làn da màu, Murray còn là người mẫu ngoại cỡ. Chân dài gốc Phi Precious Lee từng chia sẻ trên Fashion Magazine: "Về cơ bản, khi nói về 'plus' (ngoại cỡ), sau đó là 'black and plus' (da màu ngoại cỡ), bạn đang tự đặt mình vào vòng cấm. Nhiều người thậm chí còn không mong đợi gì ở bạn". Akesha Murray, Precious Lee và nhiều người mẫu ngoại cỡ da màu khác không ngừng nỗ lực để vượt qua "vòng cấm".