Cô gái cao 1,57 m trở thành công chúa mới của Disney

Sắp tới, ngoài West Side Story và dự án chuyển thể của Snow White and the Seven Dwarfs, Rachel Zegler có tên trong tác phẩm siêu anh hùng Shazam! Fury of the Gods (2023). Cô cùng hai minh tinh Helen Mirren và Lucy Liu vào vai phiên bản hiện đại của ác quỷ Three Faces of Evil trong phim này. Ảnh: Vogue.