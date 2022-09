Cô gái bị giật ví tiền, điện thoại ở TP.HCM

Cầm ví tiền, điện thoại đi trên đường, một cô gái ở TP.HCM bị 2 thanh niên áp sát.

Cô gái đuổi theo 2 kẻ cướp giật ở TP.HCM Bị giật điện thoại và ví tiền, một cô gái ở TP.HCM hô hoán, đuổi theo 2 thanh niên trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận.

Ngày 3/9, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy bắt 2 thanh niên giật điện thoai, ví tiền của một cô gái trên đường Huỳnh Văn Bánh.



Cô gái đuổi theo 2 kẻ cướp. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Theo điều tra, chiều 2/9, chị V. (ngụ quận 7) dắt theo một bé trai đi bộ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, thì bị 2 thanh niên chạy xe tay ga không biển số áp sát, giật chiếc điện thoại, ví tiền.

Cô gái hô hoán, vội đuổi theo kẻ cướp nhưng không thành. Còn bé trai đi cùng chị V. sững người khi chứng kiến sự việc.

Nạn nhân sau đó đến Công an phường 11, quận Phú Nhuận để trình báo. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Đội Đặc nhiệm hình sự Công an TP.HCM đang truy bắt nghi phạm.