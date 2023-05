Cô gái bị giật điện thoại khi đi đường

Công an phường Ngọc Thụy đang phối hợp với Công an quận Long Biên, Hà Nội, điều tra vụ cô gái bị giật điện thoại ở đê Gia Thượng.

Nghi phạm bị người dân cùng lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Cong Tran Cong.

Chiều 12/5, mạng xã hội chia sẻ thông tin cô gái bị người đàn ông cướp giật điện thoại khi đi trên đường. Nạn nhân sau đó phóng xe đuổi theo nghi phạm, hô hoán người dân báo công an.

Theo bài viết, sự việc xảy ra tại đê Gia Thượng, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Trao đổi với Zing, chỉ huy Công an phường Ngọc Thụy xác nhận sự việc xảy ra chiều cùng ngày.

"Nghi phạm đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an phường. Đơn vị đang phối hợp với Công an quận Long Biên điều tra vụ việc", chỉ huy Công an phường Ngọc Thụy nói.