Cô gái bị đâm chết trong trong nhà trọ ở Bình Dương

Nghe tiếng đôi nam nữ cự cãi, người dân chạy đến nhà trọ thì phát hiện một cô gái nằm gục trên vũng máu. Nghi phạm gây ra vụ việc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Khuya 8/11, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một cô gái bị sát hại.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Ảnh: T.K.

Tối cùng ngày, người dân nghe tiếng cự cãi của đôi nam nữ phát ra tại một phòng trọ ở phường Thuận Giao (TP Thuận An). Chạy đến kiểm tra, họ thấy một cô gái nằm chết trên vũng máu và một thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cảnh sát cho biết nghi phạm gây ra vụ án đã đến cơ quan công an đầu thú. Danh tính người này chưa được tiết lộ, cảnh sát đang lấy lời khai anh ta để làm rõ động cơ gây án.