Cô gái bị chọc ghẹo, đánh thủng màng nhĩ khi dạo bộ

Đang dạo bộ, Dung cùng chị gái bị 5 người đàn ông lạ mặt chọc ghẹo. Một trong số này còn đánh 2 cô gái.

Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đang điều tra một vụ cố ý gây thương tích vừa xảy ra tại khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ.

Chỉ huy công an quận cho biết đơn vị đã tiếp nhận vụ việc, đang điều tra, giải quyết theo trình tự pháp luật và sẽ thông tin sau khi có kết luận.

Rạng sáng 1/12, chị Lê Thị Kim Dung (23 tuổi, quê Hà Nam), sinh sống tại khu đô thị Vinhomes Smart City, cùng chị gái đi bộ trong khu vực khu đô thị thì bị 5 người đàn ông đi trên 2 xe máy áp sát.

Kể lại với Zing, chị Dung cho biết chị bị nhóm người trên trêu đùa, chọc ghẹo. Trong đó, một nam thanh niên có vết bớt trên mặt có hành vi hành hung khi tát nhiều phát vào mặt cô gái 23 tuổi. Người này còn đánh cả chị gái Dung khi nạn nhân vào can ngăn.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có người dân xung quanh đến can thiệp. Nhóm người trên bỏ đi.

"Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị thủng màng nhĩ tai trái", chị Dung cung cấp chẩn đoán của bác sĩ và cho biết từ hôm xảy ra vụ việc, chị bị ù tai và rất đau đầu.

Theo nạn nhân, ngày 1/12, chị đã trình báo vụ việc với Công an phường Tây Mỗ. Sau đó, cô gái tiếp tục nộp đơn đề nghị điều tra lên Công an quận Nam Từ Liêm.

"Cả ngày 2/12, tôi làm việc với công an quận. Người đánh tôi tên Nguyễn Ngọc Tài đã xuất hiện tại trụ sở công an. Anh ta nhận lỗi, xin lỗi tôi và trình bày lúc đó vì say nên mất kiểm soát. Tôi không chấp nhận lý do đó vì anh ta đánh tôi đến 2 ngày sau mới xin lỗi", Dung nói và cho hay chị đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tích.