Cô gái bất lực nhìn bạn cầm mã tấu chém người trong quán nhậu

Nam thanh niên dùng mã tấu chạy vào quán nhậu chém một người đang đứng, đồng thời truy đuổi một người khác mặc cho cô gái chạy phía sau can ngăn.

Chiều 5/12, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chém người gây thương tích. Cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi hung hãn, máu lạnh của nhân vật chính trong clip.

Nam thanh niên cầm hung khí vào quán nhậu chém người.

Theo người đăng tải clip cho biết, vụ việc xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào đêm 3/12 và được camera an ninh ghi lại.

Trong đoạn clip, nam thanh niên cầm mã tấu tiến vào quán nhậu, chém vào cánh tay một thanh niên khác.

Chưa dừng lại, nam thanh niên còn cầm mã tấu đuổi chém một người khác. Trong suốt quá trình diễn ra vụ việc, một cô gái được cho là bạn hung thủ đã chạy theo can ngăn nhưng không thành.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện công an TP Dĩ An cho biết đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ và sẽ thông tin sau.