Cô gái Anh bất ngờ bị ném đá vì trông quá khác 4 năm trước

Andreea tự hào về ngoại hình và phong cách của bản thân hiện tại, ngay cả khi một số người nói rằng cô trông “không đứng đắn”.

Andreea, người mẫu đến từ Vương quốc Anh, gây chú ý khi khoe hình ảnh lột xác sau 4 năm trên mạng xã hội.

Bài đăng kèm chú thích “Bạn đã thay đổi rất nhiều so với năm 2018” nhanh chóng thu hút hơn 500.000 lượt xem, nhưng không phải ai cũng khen ngợi vẻ ngoài của cô, theo The New York Post.

Theo đó, 4 năm trước, Andreea có mái tóc nâu, đeo kính, để mặt mộc với mái tóc không chải chuốt. Trong ảnh chụp gần đây, cô nhuộm tóc vàng và tự tin khoe vóc dáng trong trang phục gợi cảm.

Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc và ngưỡng mộ trước sự lột xác của Andreea, thậm chí không tin đó là hình ảnh của cùng một người.

Người mẫu Anh cho biết sự thay đổi ngoại hình của mình đến từ việc phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm và trưởng thành hơn theo thời gian. Ảnh: @andreea.fld.

Đáp lại, Andreea thẳng thắn thừa nhận cô từng động chạm dao kéo.

“Tôi đã sửa sang vòng một và đôi môi, còn lại sự thay đổi đến từ việc trang điểm và trưởng thành hơn”, cô nói.

Nữ TikToker tiết lộ thêm ngoài chi phí thẩm mỹ vài nghìn bảng Anh, đồ trang điểm của cô không quá đắt và quần áo được các nhãn hàng tài trợ.

Andreea hiện là đại sứ cho thương hiệu thời trang ở Anh. Cô có hơn 14.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Bên cạnh phản ứng tích cực, người mẫu trẻ cũng bị một số dân mạng ném đá, nói rằng cô trông “không đứng đắn” khi thay đổi ngoại hình.

Tuy nhiên, sau clip đầu tiên lan truyền, Andreea tiếp tục đăng tải đoạn video khác bày tỏ sự tự hào về ngoại hình và phong cách hiện tại.

“Tôi không thực sự thay đổi toàn bộ con người của mình. Tôi chỉ tự tin hơn thôi”, cô chú thích đơn giản.