Cô gái 24 tuổi đếm ngược 4.500 ngày để được nghỉ hưu

Nhằm khuyến khích bản thân, Deng (Trung Quốc) tự làm bộ lịch đếm ngược tới ngày tiết kiệm đủ tiền để nghỉ việc, nghỉ hưu sớm.

Nhiều người trẻ Trung Quốc muốn nghỉ hưu sớm. Ảnh minh họa: EPA.

Ngày 13/3, cô gái họ Deng, đến từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), đăng tải những bức ảnh chụp các tờ lịch đã bị xé nhỏ và số còn lại cho đến ngày "được tự do", theo South China Morning Post.

Là người ủng hộ phong trào FIRE (tự do tài chính, nghỉ hưu sớm), Deng cho biết bộ lịch đếm ngược tới ngày cô tiết kiệm đủ tiền để nghỉ việc, trở thành freelancer. Cô không chia sẻ rõ về nghề nghiệp của mình.

Với mục đích ghi lại hành trình hướng tới "một cuộc sống với nhiều lựa chọn hơn", Deng còn ghi những thông điệp khích lệ vào mỗi trang thứ 10 trong bộ lịch để kỷ niệm cô thành công trong việc vượt qua một mốc khác của cuộc đời với tư cách là một "nô lệ công việc".

Deng là một trong những người trẻ Trung Quốc hiện nay hưởng ứng phong trào FIRE. Phong trào này lần đầu xuất hiện ở phương Tây với cuốn sách Your Money or Your Life năm 1992, khuyến khích mọi người tiết kiệm tối đa để đạt được mục tiêu bỏ việc, nghỉ hưu sớm hơn bình thường hàng thập kỷ bằng cách sống nhờ thu nhập đầu tư.

Deng tự làm bộ lịch để đếm ngược 4.500 ngày tới khi nghỉ hưu sớm, được tự do tài chính. Ảnh: Douyin.

Sự phổ biến của phong trào này ở Trung Quốc tương đồng với khái niệm "tang ping" (nằm thẳng), có nghĩa là ngừng làm việc, ngừng phấn đấu, từ bỏ hôn nhân, con cái, việc làm và những nhu cầu vật chất như nhà lầu, xe hơi, hài lòng với việc đạt được mức tối thiểu cần thiết để tồn tại.

"Tang ping" ngày càng được nhiều người Trung Quốc coi là lối sống mơ ước do áp lực ở nơi làm việc và chi phí sinh hoạt gia tăng trong những năm gần đây.

Trên nền tảng mạng xã hội Douban, gần 230.000 người đã tham gia nhóm “FIRE Life” kể từ khi nhóm được thành lập vào năm 2020.

Trong khi chỉ những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao thường mới có thể chọn lối sống FIRE, nhiều người không hài lòng với văn hóa làm việc hiện đại cũng cố gắng đạt được cái bản thân gọi là "một nửa FIRE" - trở thành người làm nghề tự do và có quyền quyết định thời điểm làm việc, cách sống.

Tuy nhiên, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc có ý kiến khác về việc làm của Deng, nói rằng số ngày còn lại cô phải đếm trên bộ lịch là quá nhiều, khiến họ càng cảm thấy vô vọng.

"Tôi càng lo lắng hơn khi thấy còn rất lâu nữa, tôi mới có thể nghỉ hưu", một người bình luận.

Một người khác chỉ ra rằng việc sống trong hiện tại quan trọng hơn là đếm từng ngày cho đến khi nghỉ hưu: "Cô ấy không chỉ xé đi những tờ lịch mà còn là cuộc sống và tuổi trẻ của cô ấy. Cuộc sống là để chúng ta trải nghiệm, không phải để đếm bằng những con số".