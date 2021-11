Cô gái 23 tuổi nhiễm nCoV nguy kịch do chưa tiêm vaccine và béo phì

Nữ bệnh nhân 23 tuổi đã được các bác sĩ chuyển từ Sóc Trăng lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để điều trị trong tình trạng rất nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chiều 9/11, đơn vị này đã hoàn tất tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 có tình trạng nặng nhất tại tỉnh Sóc Trăng đến điều trị.

Bệnh nhân là L.T.C. (nữ, 23 tuổi, quê Sóc Trăng) được chuyển thẳng vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Người lớn. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, đánh giá lại tình trạng lại của bệnh nhân và đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất.

Trước đó, tại chị C. được chăm sóc tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Sóc Trăng. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo nhưng chưa tiêm vaccine Covid-19 và có cơ địa béo phì.

Bệnh nhân C. đang được chăm sóc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng rất nặng. Ảnh: BVCC.

Sau khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu dần, suy hô hấp tiến triển tăng. Các bác sĩ đặt nội khí quản và can thiệp ECMO cho bệnh nhân, dưới sự hỗ trợ của ê-kíp chi viện từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tuy nhiên, cơ sở trang thiết bị tại bệnh viện ở Sóc Trăng còn hạn chế, lãnh đạo hai bệnh viện hội chẩn và thống nhất chuyển bệnh nhân C. lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Suốt 5 giờ di chuyển, xe cấp cứu đưa bệnh nhân C. cùng hệ thống máy móc, ECMO đến TP.HCM an toàn.

Hiện tại, chị C. vẫn tỉnh, sinh hiệu tạm ổn nhưng viêm phổi nặng do suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp. Bệnh nhân đang được thở máy qua nội khí quản, can thiệp ECMO, màng ECMO có huyết khối.

Cơ địa béo phì và chưa tiêm vaccine Covid-19 có thể là một trong những nguyên nhân khiến chị C. có tình trạng nặng.

Theo khảo sát cắt ngang tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vào ngày 5/10, trong số 147/349 bệnh nhân Covid-19 chưa tiêm vaccine, tỷ lệ mắc bệnh nặng cao đến 74%, trong đó, 54 người thở máy xâm lấn kèm 3 ca ECMO.

Theo đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, số ca bệnh nặng tăng nhanh, nhu cầu về nhân lực cũng như máy móc, trang thiết bị, thuốc men cũng sẽ là điều đáng lo ở một số các cơ sở y tế tại địa phương.

Do đó, việc chuyển bệnh nhân C. lên TP.HCM đã giảm được phần nào áp lực đối với đội ngũ y tế ở Bệnh viện Điều trị Covid-19 Sóc Trăng.