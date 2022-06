Cô gái 22 tuổi dùng clip nhạy cảm để tống tiền nhân tình

Biết người đàn ông đã yêu người phụ nữ khác, cô gái dùng clip ghi lại cảnh thân mật trước đó rồi uy hiếp, buộc nhân tình phải đưa mình 50 triệu đồng.

Ngày 20/6, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Huỳnh Thị Ngọc Mai (22 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ sự việc, năm 2018, Huỳnh Thị Ngọc Mai và anh L.H.C. có quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu nhau, Mai và anh C. có quay các đoạn video clip cảnh thân mật giữa 2 người.

Huỳnh Thị Ngọc Mai vừa bị bắt quả tang khi dùng clip nhạy cảm để tống tiền.

Đến tháng 6/2022, biết anh C. yêu người phụ nữ khác, nên Mai nhắn tin đe dọa sẽ đăng lên mạng xã hội và gửi cho người thân anh C. các đoạn video clip nhạy cảm trên, đồng thời buộc anh C. phải đưa cho mình 50 triệu đồng.

Bị Huỳnh Thị Ngọc Mai uy hiếp, ngày 19/6, anh C. đồng ý gặp Mai tại quán cà phê Cỏ Xanh ở ấp Tân Huề Đông, xã Tân Thạch và đưa trước cho Mai 20 triệu đồng. Khi Huỳnh Thị Ngọc Mai nhận tiền của anh C. thì đã bị đội cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bắt quả tang.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.