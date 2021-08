Cô gái 20 tuổi đột tử trong trại giảm cân ở Trung Quốc

Zhang Meihui đột tử trong ký túc xá sau 15 ngày tham gia trại giảm cân. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được làm rõ.

Trang Finance đưa tin, ngày 30/7, nữ sinh viên 20 tuổi tên Zhang Meihui (Hắc Long Giang, Trung Quốc) đột ngột qua đời trong trại giảm cân. Phía trung tâm muốn giải quyết vụ việc với phí chia buồn 50.000 nhân dân tệ (hơn 176 triệu đồng) song gia đình cô không đồng ý và muốn khởi kiện.

Trước đó, cô gái trẻ tham gia khóa luyện giảm cân khép kín kéo dài trong 21 ngày với quyết tâm cải thiện vóc dáng. Không ngờ, chỉ sau 15 ngày bước vào trại huấn luyện, cô đột ngột qua đời sau khi lên cơn co giật trong ký túc xá.

Hình ảnh bên trong một trại giảm cân ở Trung Quốc.

Cuộc trò chuyện cuối cùng với con gái

"Con không biết chuyện gì đang diễn ra. Mấy ngày nay con không xuống cân được chút nào, ăn uống cũng không nhiều. Con nhớ nhà lắm", đọc được tin nhắn đó từ con, bà Han, mẹ của Zhang Meihui, đã động viên cô. Hôm đó là sinh nhật 20 tuổi của con gái, bà không ngờ đó là cuộc trò chuyện cuối cùng với con gái.

Trong cuộc gặp gỡ với phóng viên hôm 9/8, bà Han đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần sau những ngày lo hậu sự và đòi lại công bằng cho con. "Đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng. Con bé đã thực sự ra đi rồi sao?", bà nói.

Bà nhớ lại lần đầu tiên con gái nói về "Trại huấn luyện giảm cân 360". Đó là một ngày năm 2019, Meihui kể đã tìm thấy một trung tâm giảm cân ở Cáp Nhĩ Tân trên mạng. Sau khi đọc review của những người từng tập luyện ở đây, cô cảm thấy hiệu quả ở đó khá tốt và muốn thử.

Khi đó, Meihui vừa tốt nghiệp cấp 3, cô cao 1,68 m nhưng nặng tới 100 kg. Bà Han ủng hộ con gái giảm cân. Sau 2 tháng tham gia trại giảm cân, Meihui đã giảm được 20 kg.

Ngày 15/7 năm nay, Meihui một lần nữa muốn trở lại trại giảm cân. Bà Han đã nộp 4.500 tệ lệ phí, hy vọng con sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu, nhưng cuối cùng tai nạn đã xảy đến.

"7h sáng 30/7, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trung tâm, hỏi con gái tôi có mắc bệnh nền nào trước đây không. Tôi đáp 'Không', đầu dây bên kia đột ngột cúp máy. Hơn 10 phút sau, họ gọi lại thông báo con gái tôi đang ở bệnh viện. Sau đó bác sĩ thông báo con gái tôi đã qua đời".

Nhiều thanh niên trẻ tuổi ở Trung Quốc tham gia trại giảm cân. Ảnh minh họa.

Bà Han như chết lặng khi nghe tin dữ. Cả gia đình lập tức tới bệnh viện số 2 Cáp Nhĩ Tân để xem tình hình. Bác sĩ cho biết nguyên nhân cái chết của Meihui vẫn chưa được làm rõ, song cô gái đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

"Một nhân viên trại huấn luyện có mặt tại thời điểm đó nói rằng con gái tôi bị co giật đột ngột trong ký túc xá vào buổi sáng. Học viên khác nhìn thấy liền báo cho giáo viên. Giáo viên đã tiến hành cho thở máy, ép tim, hồi sức tim. Gọi điện cho xe cấp cứu nhưng sợ chậm trễ nên sau đó một giáo viên khác đã chở Meihui tới bệnh viện".

Ngày hôm sau, bà Han đã tới trung tâm để làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái, nhưng phía trung tâm từ chối cung cấp camera giám sát với lý do bí mật kinh doanh.

Sau khi tìm hiểu, phóng viên được biết tên đăng ký kinh doanh của "Trại huấn luyện giảm cân 360" mà bà Han nhắc đến là "Heilongjiang Shenlu Zero Sports Fitness Co., Ltd.", thành lập năm 2018. Phạm vi kinh doanh đăng ký là "trong nhà", "dịch vụ giải trí và thể dục" (không bao gồm khí công), phát triển thể chất ngoài trời, dịch vụ địa điểm huấn luyện quân sự giải trí, không bao gồm mô tả dịch vụ có từ "giảm cân".

Khi gọi điện theo số của cán bộ trại huấn luyện mà bà Han cung cấp, phóng viên bị từ chối cuộc gọi nhiều lần. Phóng viên cũng gọi cho chi nhánh của Văn phòng Công an Cáp Nhĩ Tân, các nhân viên cho rằng đây là một vụ án dân sự.

Gia đình nạn nhân cho biết cuộc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện và họ sẽ kháng cáo.