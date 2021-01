Cô gái 17 tuổi đang là hiện tượng âm nhạc toàn cầu

Olivia Rodrigo hiện là ca sĩ trẻ được chú ý sau khi phát hành "Drivers License". Ca khúc nói về cô gái vừa nhận bằng lái xe nhưng trải qua cảm giác thất tình và đơn độc.

"Một ngôi sao mới ra đời".

Billboard mở đầu bài viết nói về Olivia Rodrigo - cô gái 17 tuổi đang là hiện tượng mới của làng âm nhạc quốc tế. MV Drivers License phát hành ngày 8/1 chuẩn bị cán mốc 18 triệu lượt xem.

Đáng nói, đây là ca khúc đầu tay của ca sĩ 17 tuổi. Sự thành công của Olivia Rodrigo giúp cô trở thành hiện tượng âm nhạc mới.

Drivers License kể về cô gái lái xe dọc các tuyến đường ngoại ô sau khi lấy được bằng lái. Cô đau buồn vì bạn trai đã bỏ rơi cô để tìm kiếm tình yêu bên cạnh cô gái khác lớn tuổi hơn. "Tôi viết Drivers License trong lúc trải qua cơn đau lòng bối rối và khó hiểu. Tôi đưa tất cả cảm xúc và khiến nó dễ dàng, đơn giản hơn", nữ ca sĩ nói với Billboard.

Điều gì đã làm nên thành công cho cô gái 17 tuổi?

Drivers License có sức hút bất ngờ.

Olivia Rodrigo là ai?

Trên thực tế, cô gái 17 tuổi không phải kẻ vô danh ăn may, trở thành ngôi sao chỉ từ ca khúc mới phát hành.

Trước khi trở thành ca sĩ solo, Rodrigo từng đóng vai chính trong bộ phim High School Musical: The Musical: The Series do Disney sản xuất. Trong phim, cô đóng vai Nini Salazar-Roberts, sinh viên nhạc kịch. Phần hai của bộ phim đang khởi động.

Olivia Rodrigo từng là diễn viên trẻ trước khi lấn sân sang âm nhạc.

Trước đó, cô có vai diễn chính đầu tiên trong Bizaardvark, bộ phim khác cũng do Disney sản xuất, phát hành trong thời gian 2016-2019.

Trong Bizaardvark, cô đóng vai Paige Olvera, nghệ sĩ guitar được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Bạn diễn của ngôi sao tuổi teen là Madison Hu và Jake Paul.

Trong vai trò ca sĩ, Olivia Rodrigo may mắn được sự hậu thuẫn từ Taylor Swift.

Tháng 4/2020, ngôi sao 17 tuổi từng cover ca khúc Cruel Summer trong khuôn khổ chương trình Alone Together Jam Session của MTV. Màn trình diễn của cô được "công chúa nhạc đồng quê" chú ý.

Taylor Swift đã chia sẻ phần biểu diễn của Rodrigo về trang cá nhân với chú thích: "Thật tài năng. Tôi yêu màn trình diễn tuyệt vời này".

Theo Billboard, Drivers License có thể là đòn bẩy đưa sự nghiệp âm nhạc của Rodrigo lên tầm cao mới. Song, tài năng của cô đã được công nhận trước đó.

Nữ ca sĩ từng viết và trình bài bản ballad All I Want, ca khúc nhạc phim High School Musical: The Musical: The Series. Nhờ vào ca từ chạm vào cảm xúc và dễ nghe, bài hát đạt vị trí 90 trên BXH Hot 100.

Vì sao Drivers License được chú ý?

Theo lý giải của Vulture, ca khúc mới của Olivia Rodrigo liên quan nhiều đến mối quan hệ của cô và bạn diễn Joshua Bassett trong phim High School Musical: The Musical: The Series.

Nữ ca sĩ được cho là đã yêu, sau đó chia tay bạn diễn. Bassett đã nhanh chóng hẹn hò với đồng nghiệp khác trong phim là Sabrina Carpenter.

Trong bài hát viral, Rodrigo có nhắc đến chuyện "Anh ấy hẹn hò với cô gái tóc vàng lớn hơn tôi rất nhiều". Người hâm mộ cho rằng điều này đúng với Sabrina Carpenter - nữ diễn viên vốn lớn hơn cô 4 tuổi.

Ngay cả The New York Post, Teen Vogue cũng đi theo giả thuyết này của người hâm mộ. Nhiều trang báo Mỹ cho rằng ca khúc hot một phần nhờ chuyện tình tay ba của các diễn viên đóng trong series truyền hình ăn khách phát trên Disney+.

Sau khi Drivers License được phát hành, không ai khác ngoài Taylor Swift đã lên tiếng ủng hộ tài năng 17 tuổi. Ngày 10/1, Swift bình luận dưới bài viết của Rodrigo: "Tôi rất tự hào về đứa trẻ này".

Thành công của Drivers License đưa cô gái 17 tuổi trở thành hiện tượng mới.

Giọng ca Exile cho biết cô rất hào hứng khi thấy ca khúc này đứng cạnh Right Where You Left Me và It's Time to Go của cô trên bảng xếp hạng iTunes.

Việc được ngôi sao nhạc pop như Taylor Swift chú ý là yếu tố giúp Olivia Rodrigo có được thành công. Chỉ nhờ việc được ca sĩ sinh năm 1989 nhắc tên trên Instagram, ngôi sao 17 tuổi có cơ hội tiếp cận 144 triệu người, chưa tính sự viral trên các nền tảng khác, hiệu ứng truyền thông...

Tất nhiên, không thể phủ nhận sự nổi tiếng sẵn có của Olivia Rodrigo. Nữ ca sĩ hiện có 3,8 triệu người theo dõi trên Instagram. Con số này không ngừng tăng khi Drivers License trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu.

Tuy nhiên, chính nội dung bài hát là yếu tố rất lớn làm nên thành công của ca khúc. Drivers License nói về hành trình vực dậy sau cuộc tình biến động, chia tay đầy khó khăn. Nói cách khác, bài hát của cô gái 17 tuổi làm nhiều người đồng cảm.

"Drivers License làm trái tim tôi tan vỡ. Olivia kể câu chuyện tình và khiến người khác biết rằng họ không đơn độc khi chia tay", vlogger Mel Sommers nói với Teen Vogue.

"Tôi nghĩ đây là bài hát đau lòng của năm 2021. Đây là bản ballad đáng kinh ngạc chạm đến cảm xúc và gắn kết người khác", vlogger Emielyn Das, người góp phần làm lan truyền ca khúc của Rodrigo khẳng định.

"Bạn bè tôi mệt khi nghe tôi kể về anh"

"Có lẽ anh đang đi cùng cô gái tóc vàng đó, người luôn khiến tôi nghi ngờ. Cô ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi. Cô ấy có đầy đủ đặc điểm của một người phụ nữ khiến tôi thấy không an toàn", Olivia hát trong Drivers License.

Theo Teen Vogue, đây chính là đoạn nhạc giúp Drivers License được chú ý. Lời bài hát khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhiều vlogger, dân mạng đã sử dụng đoạn nhạc trong nhiều video lan truyền.

"Tôi từng là cô gái tóc vàng. Tôi cũng đã đứng ở vị trí cô gái trẻ tuổi. Cả hai đều tổn thương theo cách khác nhau. Tôi nghĩ rằng việc viết về sự tổn thương thực sự thú vị", Andi Mitchell, 18 tuổi, người hâm mộ của Rodrigo nói với Teen Vogue.

Ngoài ra, hàng loạt ca từ khác trong bài hát nói về sự dằn vặt trong tình yêu, đánh trúng vào tâm lý của người nghe.

"Bởi vì bạn từng nói yêu mãi mãi, giờ đây tôi lại một mình lái xe trên con đường đó", "Làm sao tôi có thể yêu người khác?"... đều là tâm lý chung của con người sau khi chia tay. Vì vậy, những đoạn trong bài hát nhanh chóng được nhiều bạn trẻ sử dụng như châm ngôn về tình yêu, kinh nghiệm sống.

"Tôi đã có bằng lái xe" - tuyên ngôn của tuổi trưởng thành.

Đặc biệt, câu than thở "Tất cả bạn bè của tôi đều mệt mỏi khi nghe tôi nhớ bạn đến thế nào" trong Drivers License lần nữa đánh trúng tâm lý của những người đang thất tình, đã trải qua cảm giác thất tình và kể cả những người trót trở thành "nơi trút giận, than phiền" của kẻ thất tình.

"Tôi từng tan vỡ vì tình yêu. Tôi cũng từng kể cho bạn bè và nhận thái độ mệt mỏi. Bài hát giúp tôi mạnh mẽ lên rất nhiều. Cảm ơn Olivia", Giselle Gutierrez, một người dùng mạng xã hội nói.

Điều đáng nói, ngay cả câu mở đầu "Tôi đã có bằng lái xe hồi tuần trước" cũng mang nhiều tầng nghĩa. Câu nói như lời khẳng định "Tôi đã trưởng thành trong tình yêu", "Tôi không cần anh nữa, tôi đã có thể tự lập"...

"Tôi thấy nhiều người rất thích bài hát, ngay cả khi họ chưa từng trải qua cảm giác thất tình. Chỉ là họ thấy điều này quen thuộc và từng thấy đâu đó trong xã hội", Jeremy Crawford, 21 tuổi nói với Teen Vogue.