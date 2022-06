Cô gái 16 tuổi mất tích khi đi sà lan ở Cần Giờ

Trong lúc đi sà lan trên sông Cá Nhám (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM), cô gái 16 tuổi nghi trượt chân rơi xuống sông.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đang phối hợp với Phòng CSGT đường thủy, Công an huyện Cần Giờ, Bộ đội Biên phòng… tổ chức tìm kiếm cô gái nghi rơi từ sà lan xuống sông Cá Nhám, ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An) mất tích.

Nạn nhân được xác định tên V.H.T.N. (16 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Khu vực nạn nhân nghi rơi xuống sông mất tích. Ảnh: A.H.

Khoảng 18h ngày 20/6, ông Võ Văn Thủy (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) lái sà lan mang biển kiểm soát SG-8828, chở bắp lưu thông trên sông Cá Nhám. Lúc này, trên sà lan có ông Thủy, N. và 3 người khác (chung một gia đình).

Thời điểm này, trời mưa to kèm gió mạnh, ông Thủy lái sà lan vào khu vực ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An (huyện Cần Giờ), chờ nước lớn để chạy về Đồng Tháp.

Khi sà lan chạy đến khu vực Bà Yên (đoạn sông Cá Nhám và Kinh 50) gần phao P0051 thì N. đi lên nắp hầm sà lan. Một lúc sau, người thân phát hiện cô gái này mất tích nên hô hoán.

Mọi người trên sà lan tổ chức tìm kiếm N. nhưng không được nên đã trình báo Công an xã Thạnh An.