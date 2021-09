Cô gái 15 tuổi trong nhóm nữ mới của JYP

Kyu Jin là nhân tố cuối cùng gia nhập nhóm nữ mới của JYP. Cô được khen ngợi có ngoại hình và thần thái cuốn hút.

Ngày 18/9, Soompi đưa tin công ty giải trí JYP phát hành MV của Kyu Jin - thành viên trong nhóm nữ sắp ra mắt. Cô cover ca khúc hit My Oh My của Camilla Cabello.

Màn thể hiện của tân binh nhận phản hồi tích cực. Bỏ qua lỗi phát âm tiếng Anh chưa chuẩn, cô được khen nhan sắc khả ái, thần thái tự tin và biểu cảm cuốn hút trước máy quay. Trang tin cho biết Kyu Jin được đánh giá nổi bật và gây ấn tượng với khán giả nhất sau khi JYP hé lộ các nhân tố mới.

Những hình ảnh đầu của Kyu Jin nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Ảnh: Soompi.

Theo Soompi, Kyu Jin sinh năm 2006. Cô bắt đầu cuộc sống thực tập sinh tại JYP từ năm 2017. Kyu Jin là mảnh ghép cuối cùng trong nhóm nhạc nữ mới của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Người đẹp được cho là sẽ đảm nhận vai trò vũ công chính.

Ba thành viên còn lại là Ji Woo, Jinni và Sullyoon. Nhóm nữ này dự kiến ra mắt vào tháng 2/2022, với tên gọi NMIXX. Insight cho biết đến nay lượng đặt mua trước đĩa đơn Blind Package của nhóm nữ nhà JYP đã vượt 60.000 chỉ trong 10 ngày mở bán.