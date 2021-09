'Cô em trendy' Khánh Linh thiền và đọc sách để tìm sự bình yên

Trong thời gian giãn cách xã hội, Khánh Linh dành thời gian để hiểu và yêu bản thân nhiều hơn.

Giãn cách xã hội khiến nhiều người thoải mái thời gian hơn cho việc học tập và giải trí. Zing chia sẻ gợi ý đọc sách, xem phim, học tập và chăm sóc bản thân đến từ những bạn trẻ nổi tiếng, có lối sống tích cực.

Mình rất thích đọc sách nên thời gian giãn cách xã hội mình có thể đọc mỗi ngày. Đối với mình, đọc sách là để biết thêm những kiến thức và những quan điểm khác nhau. Việc này vừa để học thêm kĩ năng vừa để rèn luyện tư duy phản biện.

Dạo gần đây mình tìm đọc những cuốn sách về năng lượng vũ trụ. Ví dụ như cuốn Luật Tâm Thức, Muôn Kiếp Nhân Sinh.

Nội dung chính

Những cuốn sách này lí giải một vài câu hỏi mình vẫn đang băn khoăn. Ví dụ như thế giới này vận hành thế nào? Mình xuất hiện trên thế giới này có ý nghĩa gì? Luật nhân quả vận hành như thế nào?

Mình hiểu rằng mọi sự kiện xảy ra đều theo một dòng chảy. Điều mình có thể làm là làm tốt nhất trong hoàn cảnh, chứ không thể chống lại, đi ngược lại tự nhiên.

Mình hiểu rằng mình và mọi người đều có sự liên kết với nhau và với vũ trụ. Từ đó, mình tin chúng ta có thể sử dụng năng lượng của mình để chia sẻ và ảnh hưởng tích cực đến mọi người xung quanh.

Cuốn sách hợp với ai?

Ai cũng có thể đọc những cuốn sách này. Từ đó, chúng ta có quan điểm riêng về năng lượng vũ trụ.

Những sự kiện xảy ra trên Trái Đất có thể làm chúng ta hoang mang. Nhưng nếu tìm hiểu kĩ hơn về lịch sử, ta sẽ thấy những sự kiện như thế này xảy ra liên tục. Điều chúng ta nên làm là giữ thái độ bình tĩnh, tỉnh táo để chia sẻ, hay hành động những điều đúng đắn.





Trong thời gian giãn cách xã hội, mình dành thời gian cho những tác phẩm điện ảnh kinh điển. Mình đã xem được gần hết những phim hoạt hình của Ghibli Studio. Mình đặc biệt thích Arriety, Howl’s Moving Castle, Princess Mononoke, Spirited Away, The Tale of Princess Kaguya. Mình mê anime đến từ Ghibi Studio vì hình ảnh đẹp, âm nhạc hay và nội dung nhiều tầng ý nghĩa.

Một vài phim điện ảnh kinh điển khác mà mình thích là Forest Gump, The Green Mile, God Father, Scarface.

Mình giới thiệu với các bạn bộ phim Green Mile.

Nội dung phim

Green Mile dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Nó kể về năng lực kì diệu của một người tử tù da đen bị kết tội sát hại và cưỡng hiếp hai bé gái da trắng dưới lời kể của một viên quản tù. Đây là một bộ phim đẹp đẽ với nghệ thuật kể chuyện tuyệt vời và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Mình đã cực kì xúc động khi xem bộ phim này. Tình yêu giữa người với người hiện lên một cách đẹp đẽ trong bộ phim này, đối nghịch lại cái ác xấu xí và nhẫn tâm. Mình ấn tượng với lời thoại “ You can’t hide what’s in your heart” (Tạm dịch: Bạn không thể giấu những thứ trong tim mình).

Phim phù hợp với ai

Đây là bộ phim dành cho mọi người, nhất là trong thời điểm hiện tại.





Mình tập thiền từ khi nhận ra cuộc sống của mình quá vội vã và mất cân bằng. Suốt một thời gian dài sống như vậy khiến mình liên tục bị kiệt sức và mệt mỏi.

Thiền là cách giúp mình hiểu bản thân hơn và học cách cân bằng những nhu cầu của cơ thể, trí óc và mong muốn của mình.

Ý nghĩa của việc thiền

Mỗi ngày mình thiền 1-2 lần, mỗi lần 10-15 phút. Thiền phát huy tác dụng những lúc mình suy nghĩ quá nhiều hoặc căng thẳng, cáu giận. Mình tìm lại sự bình tĩnh ngay trong mỗi hơi thở, kiểm soát bản thân để không quyết định theo cảm xúc.

Với những người mới tập thiền, kiên nhẫn là điều đầu tiên bạn nên nghĩ tới. Nếu bạn trông mong quá nhiều từ những hiệu quả mà thiền mang lại thì bản chất suy nghĩ đó đã không đem đến sự bình yên rồi. Kiên nhẫn và chân thật với bản thân, bạn sẽ tìm được sự bình yên với thiền.