Có được cấp tài khoản định danh điện tử khi chưa làm CCCD gắn chip?

Công dân chưa được cấp căn cước gắn chip cần đến cơ quan công an làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bộ Công an cho biết tính đến hết năm 2022, sau khi hệ thống định danh và xác thực điện tử chính thức hoạt động, cơ quan chức năng đã thu nhận gần 19 triệu hồ sơ đăng ký. Bộ Công an đã phê duyệt trên 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Theo Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, mọi công dân đã có căn cước công dân (CCCD) gắn chip được đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNelD.

Đối với người chưa được cấp căn cước gắn chip, cơ quan công an sẽ trực tiếp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với căn cước công dân.

Điều 11 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử. Đối với công dân là người chưa đủ 14 tuổi hoặc người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Tài khoản định danh mức độ 2 có thể sử dụng thay thế CCCD.

Cũng theo Nghị định số 59/2022, tài khoản định danh điện tử có 2 mức độ. Trong đó, mức độ 1 gồm những thông tin cá nhân và ảnh chân dung. Ở mức 1, người dân được sử dụng một số tính năng cơ bản như: Giải quyết dịch vụ công trực tuyến về thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng. Để đăng ký, công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNelD.

Đối với mức 2, tài khoản này có thêm thông tin về sinh trắc học của công dân (vân tay). Với tài khoản này, người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp các loại giấy tờ gồm: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử (điện, nước, chuyển tiền...). Việc đăng ký tài khoản mức 2 cần thực hiện tại công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp CCCD.

"Tài khoản định danh điện tử giúp tiết kiệm thời gian đi lại khi thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan Nhà nước cũng tiết kiệm được thời gian xác minh thông tin công dân", đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết.

Tài khoản định danh điện tử có thể tích hợp các loại giấy tờ như bằng lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thông tin đăng ký xe... Tài khoản này dùng song song với các tiện ích đã tích hợp trong thẻ gắn chip. Bên cạnh đó, người dân có thể thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế hay chuyển tiền khi đã có tài khoản định danh điện tử.

Do đó, để được hưởng hàng loạt tiện ích do tài khoản định danh điện tử mang lại, Bộ Công an khuyến nghị người dân nhanh chóng làm CCCD gắn chip và đăng ký tài khoản định danh mức độ 2.