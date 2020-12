Cổ đông Dầu Tường An sắp nhận 68 tỷ

Trong đợt chia cổ tức với tỷ lệ 20% vào tháng 1/2021, Dầu Tường An sẽ chi trả gần 68 tỷ đồng cho các cổ đông đang sở hữu gần 34 triệu cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo sẽ chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng) vào ngày 15/1/2021. Ngày chốt danh sách cổ đông là 31/12.

Đây làn lần thứ hai trong năm nay Dầu Tường An trả cổ tức. Trước đó, vào tháng 9, công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 75%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận 7.500 đồng). Đây là đợt chia cổ tức đặc biệt do ban lãnh đạo Dầu Tường An muốn phân phối toàn bộ lợi nhuận tích lũy cho cổ đông trước khi sáp nhập vào công ty mẹ Kido Group.

Trong đợt chia cổ tức với tỷ lệ 20% sắp tới, ước tính Dầu Tường An sẽ chi khoảng 68 tỷ đồng với gần 34 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Kido Group là công ty mẹ của Dầu Tường An với sở hữu trực tiếp 61,9% cổ phần. Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) là cổ đông lớn còn lại, nắm giữ 26,6% vốn điều lệ. Như vậy, hai cổ đông này sẽ lần lượt nhận về gần 42 tỷ đồng và 18 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức tới.

Cơ cấu cổ đông Dầu Tường An

Nhãn Kido Group Vocarimex Cổ đông khác cổ phần pie % 61.9 26.6 11.5

Kido Group đồng thời cũng là công ty mẹ của Vocarimex với tỷ lệ sở hữu 51%. Như vậy, Kido nắm giữ trực tiếp và gián tiếp tổng cộng tới 75,5% cổ phần tại Dầu Tường An.

Năm nay, ban lãnh đạo Kido lên kế hoạch sáp nhập Dầu Tường An nhưng chưa lên phương án cụ thể. Lý do là Vocarimex vẫn còn 36% vốn Nhà nước. Hiện tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang rao bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại Vocarimex với giá khởi điểm gần 820 tỷ đồng cho toàn bộ lô cổ phiếu.

Nếu mua lại toàn bộ lô cổ phiếu của SCIC, Kido sẽ sở hữu 87% cổ phần Vocarimex và tăng tỷ lệ lợi ích tại Dầu Tường An lên 85%. Lúc đó, Kido có thể dễ dàng sáp nhập cả 2 công ty dầu ăn này vào tập đoàn.

Trong lộ trình sáp nhập các công ty con vào công ty mẹ để tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí vận hành, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, cổ phiếu Kido Foods đã hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 11/12 vừa qua. Đây là bước đầu tiên để Kido Foods chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV do Kido Group sở hữu 100% vốn.