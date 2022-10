Có dễ phá vỡ định kiến giới nơi công sở?

Có thể nói, một đội ngũ nhân sự càng đa dạng, càng phản ánh chân thật thị trường, thì sẽ càng hiểu để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Nhiều nhân viên thuộc cộng đồng LGBTQ+ cho biết họ cảm thấy dễ bị công kích, không được tôn trọng và không được tự do là chính mình ở nơi làm việc. Theo báo cáo của Stonewall - một tổ chức từ thiện ủng hộ LGBTQ+ tại Anh - dù có sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp, gần 35% nhân viên thuộc cộng đồng LGBTQ+ cho biết rằng họ đã phải che giấu xu hướng tính dục của mình tại nơi làm việc vì sợ bị phân biệt đối xử.

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Trần Thanh Phong cho rằng nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa có sự đồng hành cùng cộng đồng LBGTQ+ trên cả phương diện truyền thông và chính sách nhân sự. Người sử dụng lao động chưa có đầy đủ thông tin và kiến thức liên quan, đồng thời, Luật Lao động hiện hành chưa có quy định ngăn chặn sự phân biệt đối xử trên cơ sở đa dạng giới.

Do vậy, ông Trần Thanh Phong tin rằng không có gì ngạc nhiên khi nơi làm việc là một trong những nơi mà các thành viên LGBTQ+ dễ cảm thấy bị phân biệt đối xử nhiều nhất sau gia đình và trường học.

“Tại Prudential, chúng tôi tin rằng sự đa dạng của nhân viên sẽ mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn đảm bảo nhân viên của mình được đối xử công bằng và bình đẳng”, ông Trần Thanh Phong khẳng định khi chia sẻ tại sự kiện “Pride at work” do Prudential và Britcham đồng tổ chức trung tuần tháng 10 vừa qua với sự tham gia của gần 100 lãnh đạo doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam.

Tại sự kiện, các khách mời cũng tham gia thảo luận về cách thức mà các tổ chức có thể làm để tạo ra môi trường làm việc đa dạng và hòa hợp, giúp phá vỡ những định kiến về cộng đồng LGBTQ+ tại nơi làm việc, đặc biệt là trong những môi trường làm việc truyền thống.

Chia sẻ tại sự kiện Pride at work, ông Trần Thanh Phong - Phó tổng giám đốc marketing Prudential Việt Nam - khẳng định nơi nhân viên được là chính mình sẽ trở thành một môi trường làm việc hiệu quả.

Để phá vỡ những định kiến giới tại nơi làm việc, các chuyên gia đều khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường lành mạnh, nơi mọi sự khác biệt được tôn trọng và ghi nhận.

Là doanh nghiệp đề cao sự đa dạng và hoà hợp (D&I), Prudential có những hành động thiết thực để khuyến khích nhân viên được là chính mình. Văn hóa D&I được thể hiện qua sự kiện “Pink Day” (Ngày Hồng) được diễn ra thường niên như một cách tôn vinh sự đa dạng giới tại tất cả các văn phòng Prudential trên toàn châu Á.

Không chỉ được làm việc trong môi trường cởi mở, nhân viên của Prudential còn được nhận những quyền lợi đầy đủ và công bằng theo chính sách nhân sự mà không bị giới hạn bởi định kiến giới. Cụ thể, Prudential là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa ra chính sách bảo hiểm cho bạn đời cùng giới của nhân viên, mang lại sự bảo vệ toàn diện cho những kiểu gia đình mới.

Là một người làm marketing, ông Trần Thanh Phong luôn truyền tải những thông điệp chân thật nhất đến khán giả thông qua các chiến dịch truyền thông mà ông thực hiện tại Prudential.

Điển hình là chiến dịch “Khi tình yêu đủ lớn” do chính ông Phong thực hiện ngay sau khi đảm nhận vai trò Phó tổng giám đốc marketing tại Prudential. Lần đầu tiên hình ảnh các cặp đôi đồng giới đã được xuất hiện một cách rất tự nhiên trong MV bên cạnh các cặp đôi khác để nói về câu chuyện tình yêu.

Trong hơn 2 năm vừa qua, Prudential cũng thường xuyên mở rộng định nghĩa tình yêu qua chân dung các gia đình phi truyền thống. Ông Trần Thanh Phong - “cha đẻ” của những hình ảnh táo bạo đầy màu sắc này - khẳng định: “Hình ảnh các cặp đôi đồng giới, gia đình đơn thân chỉ là một lát cắt bình thường của cuộc sống. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể trong tầm ảnh hưởng của mình để mọi người dần thay đổi định kiến giới”.

Gần đây nhất là chiến dịch “Made For Every Family” (Bảo vệ mọi gia đình) - một trong những chiến dịch nổi bật của Prudential - đã nêu bật sự đa dạng của các gia đình: Đơn thân, đồng tính, đa sắc tộc, nhận nuôi con, hai thế hệ, đa thế hệ...

Thông qua chiến dịch này, Prudential tái khẳng định cam kết bảo vệ gia đình ở nhiều hình thái khác nhau. Khách hàng của Prudential sẽ được tiếp cận các giải pháp bảo hiểm một cách bình đẳng và nâng cao nhận thức về đa dạng hình thái gia đình, mở rộng định nghĩa về gia đình bên cạnh các kiểu mẫu gia đình truyền thống.

Với góc nhìn đầy cởi mở của một người làm truyền thông trong bối cảnh hiện đại, ông Phong đã lan toả thông điệp ủng hộ bình đẳng giới một cách táo bạo, đầy màu sắc. Một môi trường làm việc lành mạnh sẽ mang đến những con người chân thật, thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt trong xã hội, đồng thời giúp cộng đồng nhận thức tốt hơn về sự đa dạng bản giới.

Vào ngày 20/10 vừa qua, nhân lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, Prudential Việt Nam cũng đã tổ chức buổi chia sẻ với chủ đề “Women In Tech: to Infinity and Beyond” (Nữ giới trong lĩnh vực công nghệ: Đến vô cùng và xa hơn nữa) nhằm mục đích truyền cảm hứng cho những người phụ nữ có niềm đam mê công nghệ để cùng nhau dám nghĩ, dám làm, dấn thân và khẳng định bản thân. Đây là một trong chuỗi hoạt động cổ vũ tinh thần phá vỡ định kiến rào cản giới tại công sở của Prudential.