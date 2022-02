Cô dâu mặc mẫu váy cưới có từ năm 1939

Cassie Kiel mặc váy cưới của bà cố trong hôn lễ. Trước đó, vào năm 1991, mẹ cô cũng diện thiết kế này.

Xung quanh nhà của Cassie Kiel đều có bức ảnh về mẫu váy cưới của bà cố. Cô lớn lên trong khung cảnh này và luôn giữ suy nghĩ sẽ mặc mẫu váy cưới trong hôn lễ. Món đồ được gia đình cô giữ gìn từ năm 1939. Ba thế hệ nhà Cassie đều diện thiết kế này vào ngày cưới.

"Tôi luôn kể cho mọi người nghe về mẫu váy. Tôi biết nó nhìn như thế nào. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy hết từng chi tiết cho đến khi lôi mẫu váy ra khỏi hộp", Cassie chia sẻ với Insider.

Mẫu váy cưới được truyền qua 3 thế hệ. Ảnh: Insider.

Mẫu váy trải qua 3 thế hệ

Mẹ của Cassie, Annette Green đã mặc mẫu váy trong hôn lễ vào năm 1991. Bà Green bảo quản chiếc váy trong hộp suốt 28 năm.

Mẫu váy được may bởi chị em của bà cố Evelyn Spadafino, các thợ may ở thành phố New York, vào những năm 1930. Vào ngày cưới, bà Evelyn đã mặc mẫu váy cùng mũ đội đầu và mạng che mặt.

Thiết kế được làm bằng vải sa tanh, đính thêm hàng cúc ở tay áo. Vào năm 1991, mẹ của Cassie đã gắn thêm phần tay áo phồng, nơ ở lưng và ren trên vạt áo. Annette Green cho biết phiên bản chỉnh sửa này được lấy cảm hứng từ váy cưới của Công nương Diana.

Annette Green chia sẻ rằng bà Evelyn Spadafino rất hạnh phúc khi chứng kiến cháu gái diện lại mẫu váy cưới.

Trong ngày cưới, bà Green đeo một vật gia truyền khác là đôi bông tai ngọc trai mà bà ngoại cho mượn.

"Trước khi qua đời, bà đã tặng tôi đôi bông tai ngọc trai. Tôi đã đeo đôi hoa tai đến đám cưới của Cassie", bà Green chia sẻ.

Bà ngoại và mẹ của Cassie mặc cùng một mẫu váy cưới. Thiết kế được chỉnh sửa các chi tiết nhỏ để phù hợp với từng thế hệ. Ảnh: Annette Green.

Đến hôn lễ của Cassie, mẫu váy được chỉnh sửa lại. Thiết kế giữ nguyên phom dáng dài và phần cúc ở vạt áo. Bên cạnh đó, Cassie bỏ phần tay áo, nơ và ren trên váy. Phần tay áo được dùng để quần quanh bó hoa cưới. "Người thợ may đã biến giấc mơ của tôi thành sự thực", cô chia sẻ.

Bên cạnh mẫu váy cưới gia truyền, Cassie đeo vòng cổ kim cương được làm bằng nhẫn đính hôn của cha mẹ cô. Mẫu dây chuyền có tên viết tắt của Cassie và chồng ở mặt sau.

Tôn vinh thời trang bền vững

Sau lễ cưới, Cassie đã giặt khô chiếc váy và bảo quản giống như bà Green đã làm.

Cassie đã giữ gìn mẫu váy để truyền lại cho một thành viên khác trong gia đình. Ban đầu, cô có ý định để lại váy cưới cho con gái. Tuy nhiên, Cassie hiện là mẹ của 2 con trai và không có ý định sinh thêm em bé. Bởi vậy, kế hoạch để lại váy cho con gái đã thay đổi.

"Tôi rơi vào tình thế không biết làm gì với mẫu váy. Tuy nhiên, tôi chắc chắn nó sẽ được truyền lại. Có lẽ tôi sẽ để cho cháu gái", Cassie nói.

Hành động mặc lại váy cưới của Cassie giúp tôn vinh thời trang bền vững. Ảnh: Cassie Kiel.

Thời gian gần đây, xu hướng diện lại đồ cũ đang được giới mộ điệu ưa chuộng. Trào lưu này trở nên nổi tiếng sau khi con gái Angelina Jolie mặc lại váy mẹ.

SCMP nhận định nhà Jolie-Pitt đang đưa xu hướng diện trang phục của cha mẹ trở lại Hollywood. Trước đó, nhiều ngôi sao nổi tiếng bao gồm các nàng dâu của Hoàng gia Anh đã theo đuổi phong cách tương tự.

Josephine Cafagna, chủ cửa hàng quần áo thủ công và vintage tại Australia, cho biết nhiều khách hàng của cô muốn diện lại trang phục của mẹ, bà từ những thập kỷ trước.

Trào lưu mặc lại đồ của mẹ và bà giúp tôn vinh thời trang bền vững. "Việc mặc lại trang phục của thế hệ trước mang tính kỷ niệm, góp phần lưu truyền những vật quý giá", SCMP viết.